Labdarúgás

Magyar Kupa: 2-0-ra is vezetett, de kikapott a Sárvár FC - fotók

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Sárvár FC a 9. percben már 2-0-ra vezetett a Pilis ellen, ám az ellenfél a második félidőben fordított.

Pum András
Fotó: Benkő Sándor

Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 2-5 (2-2). 

Sárvár, 450 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés a 32 közé jutásért, vezette: Linn.

Sárvár FC: László – Könczöl, Szemes, Kovács T. (Horváth K), Csákvári (Takács P.), Potyi, Tóth M., Kovács B., Varga Á., Vajda, Bolla (Csonka). Edző: Nagy Dániel.

Pilisi LK: Paulovicz – Nemes, Seregy (Pácsa), Huszárik, Mányi D., Mányi B. (Rácz), Balogh (Csikós), Kuchta, Vida (Almomani), Tóth Á., Györe. Edző: Miklósvári János.

Gólszerzők: Potyi (7.), Csákvári (9.)., illetve Seregy (11.), Tóth Á. (36. – 11-esből), Huszárik (68.), Rácz (90.), Pácsa (90+1).

A Vas vármegyei I. osztályú Sárvár FC két győzelemmel kezdte a bajnokságot, míg a Pest vármegyei I. osztályban szerepló Pilisi LK két döntetlennel rajtolt. A tét nem volt kicsi a továbbjutáson túl sem: amelyik csapat sikerrel veszi a párharcot, nagy valószínűséggel az Amatőr Kupa döntőjébe kerül, melyet majd az MTK stadionjában rendeznek.

Magyar Kupa: Sárvár FC – Pilisi LK

Fotók: Benkő Sándor

Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak. Egy szöglet után fejesből Potyi révén hamar, a 7. percben  megszerezték a vezetést a sárváriak (1-0). Alig telt el két perc, amikor egy szép vasi támadás végén az oldalvonalról visszalőtt labdát a jókor érkező Csákvári egy méterről helyezte a hálóba (2-0). A vendégek lassan magukhoz tértek és átvették az irányítást – rövidesen jött a szépítés. A bal oldalról nagyjából a tizenhatos magasságából Seregy lőtt a hálóba (2-1). A félidő lefújása előtt pedig egy könnyű síppal befújt szabálytalanság utáni büntetőből kiegyenlítettek a pilisiek (2-2).

Szünet után kiegyenlített játék folyt a pályán, mindkét együttes ment előre – a hazaiak inkább kontrákkal próbálkoztak. A 68. percben egy vitatható szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. A lövés elsőre kijött a sorfalról, a kipattanóból Huszárik nagy gólt lőtt (2-3). A Sárvár próbálkozott, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni. A  három védőre átálló, mindent egy lapra feltévő, rohamozó hazaiak mellett a vendégek az utolsó pillanatokban két gólt szereztek (2-5).

Egy jó csapat ellen a sárváriak helytálltak, a pilisek a döntő szituációkból jobban jöttek ki. 

 

