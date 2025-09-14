Magyar Kupa: 2-0-ra is vezetett, de kikapott a Sárvár FC - fotók

Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 2-5 (2-2).

Sárvár, 450 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés a 32 közé jutásért, vezette: Linn.

Sárvár FC: László – Könczöl, Szemes, Kovács T. (Horváth K), Csákvári (Takács P.), Potyi, Tóth M., Kovács B., Varga Á., Vajda, Bolla (Csonka). Edző: Nagy Dániel.

Pilisi LK: Paulovicz – Nemes, Seregy (Pácsa), Huszárik, Mányi D., Mányi B. (Rácz), Balogh (Csikós), Kuchta, Vida (Almomani), Tóth Á., Györe. Edző: Miklósvári János.

Gólszerzők: Potyi (7.), Csákvári (9.)., illetve Seregy (11.), Tóth Á. (36. – 11-esből), Huszárik (68.), Rácz (90.), Pácsa (90+1).

A Vas vármegyei I. osztályú Sárvár FC két győzelemmel kezdte a bajnokságot, míg a Pest vármegyei I. osztályban szerepló Pilisi LK két döntetlennel rajtolt. A tét nem volt kicsi a továbbjutáson túl sem: amelyik csapat sikerrel veszi a párharcot, nagy valószínűséggel az Amatőr Kupa döntőjébe kerül, melyet majd az MTK stadionjában rendeznek.