Sárvári FC: fontos vasárnapi kupameccs!

A Szarvaskend–FTC mérkőzés „árnyékában” vasárnap (15.00) is lesz egy kupameccs Vasban: két vármegyei I.-es csapat csap össze, a Sárvári FC a Pilisi LK-t fogadja.

Sárvári FC: Nagy Dániel edző.

Fotó: Benkő Sándor

A Pilisi LK eddig két döntetlen játszott a Pest vármegyei I. osztályú bajnokságban, míg a Sárvár két győzelemmel kezdte a 2025/2026-os bajnoki szezont.

Pályán a Sárvári FC!

- A Szarvaskendhez hasonlóan mi is történelmi meccsre készülünk, a Sárvár ugyanis még soha nem jutott be a 32 közé a Magyar Kupában, márpedig ha nyerünk vasárnap, akkor a legjobb 32 csapat között folytatjuk a kupasorozatot! - jelezte Nagy Dániel, a Sárvár FC trénere. - Továbbá győzelmünk esetén jó esélyünk van arra, hogy bejussunk az amatőr Magyar Kupa döntőjébe - ami óriási eredmény lenne! Mivel két azonos osztályban szereplő csapat csap össze, és mi játszhatunk hazai pályán, ezért bizakodó vagyok. Szereztünk videót ellenfelünkről, így az elmúlt napokban már kifejezetten a Pilisi LK-ra készültünk. Tudjuk, hogy ellenfelünk fizikális csapat, jó pontrúgásokban, nagy bedobásokkal és beívelésekkel is előszeretettel operál - sok magas, jól fejelő játékost vonultat fel. fel. A két hasonló erőt képviselő csapat között a pillanatnyi forma fog dönteni. De jó formában vagyunk. jó a csapatunk, természetesen bizakodva várjuk a mérkőzést. Igaz, Kónya Imre és Ódor Bálint személyben két fontos játékosom sérülés miatt hiányzik.

- És azt se feledjük, ha továbbjutunk, akkor a következő körben akár egy NB I.-es csapatot is kaphatunk ellenfélnek! - zárta szavait Nagy Dániel.

Sárvár FC: számítanak a szurkolók támogatására!

Érdekesség, hogy a bajnokságban a két vasi kupacsapat, a Szarvaskend és a Sárvár már összecsapott egymással - akkor biztosan nyert a Sárvár.