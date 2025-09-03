44 perce
Schäfer András nem játszhat az írek és a portugálok ellen
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint ugyan az Union Berlin szombathelyi születésű középpályásának, Schäfer András sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.
A nemzeti együttes szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.