Sport

1 órája

Schäfer András nem játszhat az írek és a portugálok ellen

Címkék#sport#Schäfer András#foci

Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.

Pum András

A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint ugyan az Union Berlin szombathelyi születésű középpályásának, Schäfer András sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Schäfer András
Schäfer András nem játszhat az első két vb-selejtezőn
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Schäfer András az írek és a portugálok elleni mérkőzést hagyja ki

A nemzeti együttes szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, majd három nap múlva a kvartett favoritját, a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. Az örményekkel kiegészülő négyesből az első helyezett jut ki a vb-re, a második pedig a márciusi pótselejtezőn folytatja a küzdelmet a részvételért.

 

