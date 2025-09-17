Társasozni biztos nem fogunk - Szabados Ármin az év interjúját adta - videó

Három vasi sportoló jutott be a tokiói atlétikai világbajnokság férfi kalapácsvetésének magyar idő szerint kedden 14 órakor kezdődött döntőjébe: Halász Bence (Dobó SE), Rába Dániel (Dobó SE) és Szabados Ármin (Haladás VSE). A Dobó SE klasszisa, Halász Bence férfi kalapácsvetésben bronzérmet szerzett - írtuk meg a vaol.hu-n.

Szabados Ármin szerint a reális cél a 12-es döntőbe jutás volt

Fotó: nso.hu

A másik két magyar is szépen helytállt, az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin 77.15 métert dobott negyedikre, amivel a 8. lett, Rába Dániel pedig a 11. pozícióban végzett élete első döntőjében. Ő harmadikra nyújtotta a legjobbját, 75.22 méterrel.

A verseny után Szabados Ármin arról mesélt az M4 Sportnak, miként fog ünnepelni

- Mi az amin neked a jövőben dolgoznod kell? - hangzott a riporter kérdése.

Talán az erőnlétemen. Nagyon gyenge vagyok a többi dobóhot képest. Ez látszik testalkatilag is: mondjuk egy Fajdeknak akkor a keze, mint az én lábam. Kicsi vagyok hozzájuk képest. A gyorsaságom megvan, a technikám is jó, erő kell még hozzá.

Az ünneplésről úgy fogalmazott: most ki kell menni lenyugodni, aztán kitalálom, hogy fogok ünnepelni. Biztos nem társasjátékozni fogunk!

A sportoló a beszélgetés elején kiemelte, a reális cél a 12-es döntőbe jutás. Már csak emiatt is nagyon örült az eredménynek. A negyedik dobást, a térdideg becsípődés miatt nem is tudta ledobni.

