Szabados Ármin: Itthon lesz az ünneplés, a Monopoly is előkerül majd

A Haladás VSE 19 esztendős sportolója, Szabados Ármin édesapjával indult Japánból haza, mivel a magyar válogatott zöme még kinnmaradt Tokióban. Természetesen mindketten nagyon büszkék Ármin teljesítményére, akihez még a világbajnok Ethan Katzbergnek is volt néhány jó szava.

Nyilatkozott a fiatal kalapácsvető Szabados Ármin

- Azt mondta, hogy még őt is megdöbbentette a teljesítményem, mivel ő ennyi idős korában még csak 71 métert tudott dobni. Persze az látszott rajta, hogy azért még nem tekint komolyabb ellenfélnek, ami őszintén szólva nem is meglepő. De ettől függetlenül igen jól estek a szavai, és persze az is, hogy hazaérve Szombathelyre már az első kávézóban megismertek, gratuláltak – vágott rögtön a dolgok közepébe Szabados Ármin, aki természetesen arra is kitért, hogy volt-e Tokióban ünneplés, tényleg elmaradt-e az a bizonyos társasjátékozás.

- Az az igazság, hogy nagyon fájt a térdem, így nem igen volt kedvem ünnepelni. Kaptam rá egy fájdalomcsillapító tapaszt, hogy egyáltalán pihenni tudjak. Majd itthon, nagyobb családi körben ünnepelünk, ahol azért majd a Monopoly is előkerül. Amúgy a testvérem férje jött fel a repülőtérre elém, ő hozott haza – zárta az elmúlt órák ismertetését a Haladás VSE büszkesége. Hozzátette: a jövője szempontjából nagyon sokat jelent ez a siker, valamint az az elismerés, amit ismerősöktől, és idegenektől is kap. Ez a 8. helyezés - és persze előtte az U20-as Európa-bajnoki cím -, remek visszajelzés a számára. Az önbecsülésének ez rengeteget segít, ez pedig a jövő sikereinek egyik záloga lehet. De azt is tudja, hogy annak ellenére is szerénynek kell maradnia, hogy kalapácsvetésben már csak a fiatal kora miatt is a tokiói eredménye szó szerint világszenzációnak számított, ennek köszönhető valószínűleg az az óriási érdeklődés a média részéről, ami azóta iránta megnyilvánul, és amit őszintén szólva, határozottan élvez is.