Szarvaskend-Ferencváros: már állnak a lelátók

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a vármegyei I. osztályú Szarvaskend az NB I.-es Ferencvárost fogadja szombaton 16 órakor. Szarvaskend-FTC: már nagyon közel van a történelmi mérkőzés!

Szarvaskend–FTC szombaton: zajlanak az előkészületek, már állnak a lelátók.

Szarvaskend
Szarvaskend: Csákánydoroszlóból "érkezett" egy 100 fős lelátó.
Fotó: VN/Szarvaskend SE

Szarvaskenden hetek óta készülnek a várva várt összecsapásra – mégiscsak az ország leghíresebb, legsikeresebb csapata, a bajnoki címvédő, Európa-liga-szereplésre készülő FTC lesz a vendég. A munkálatok, előkészületek jól haladnak.

 A belépőket pedig pillanatok alatt elkapkodták, 3300 jegy talált gazdára fél nap alatt – helyszíni jegyértékesítés tehát nem lesz a meccs előtt!

Szarvaskend-Ferencváros

– Szombaton még bajnokit játszottunk, vasárnap pedig nekiálltunk a kétkezi munkának – adott helyzetjelentést lapunknak Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. – Kezdésként leszereltük a pálya közepén, a két kispad között villanyvilágítás oszlopát, a helyére ugyanis az M4 Sport televízió állványa kerül. Vasvárról elhoztunk egy 50, Csákánydoroszlóból pedig egy 100 fős lelátót. És elkészült a 300 fő befogadására képes vendégszektor. Sőt, szombaton reggel még érkezik két 330 fős lelátó. Gőzerővel zajlik a pálya körüli tereprendezés, és hamarosan elkészül a hat hektáros terület a parkolónak – nagyon remélem, hogy nem lesz eső a hétvégén. Kedden érkezik a Ferencváros delegációja, akkor majd kiderül, hogy milyen igényeknek kell majd még megfelelnünk – természetesen szeretnénk jó házigazdák lenni. 

A televíziós stáb szombaton reggel érkezik, a stábtagok elvileg néhány óra alatt elkészítik a kamerák helyeit – hat kamerával tudósítják majd a meccset. Óriási az érdeklődés a sajtó részéről: országos lapok, hírportálok jelezték, hogy jönnek a szombati összecsapásra – íg ki fogunk alakítani egy sajtóhelyet is. Érdekesség, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség is küld egy menedzsert – mivel a tévé közvetíti a meccset, ezért perce pontosan lebontott menetrend szerint zajlanak majd az események, erre ügyel az MLSZ-munkatárs. Feszített a program, hiszen mint látható, még szombaton reggel, délelőtt is zajlanak majd a munkálatok a pályán – de elvileg mindennel időben készen leszünk! Fogynak a napok, közeleg a mérkőzés, egyre nagyobb a feszültség, és a fiúk is egyre izgatottabbak. Bevallom, én sem sokat aludtam mostanában, sok az intézni való. 

De jó a közösségünk, sok a segítség, sok a dolgos kéz, jól haladunk, időben készen fogunk állni a történelmi meccsre! – zárta szavait Tompa Róbert.

A Szarvaskend SE arra kér minden szurkolót, hogy időben érkezzen a nagy meccsre - 14 órakor nyitnak a beléptető kapuk.

 

