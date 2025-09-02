1 órája
Szarvaskend-Ferencváros: jegyrértékesítés, építkezés - közeleg a nagy meccs!
Szeptember 13-án, szombaton 16 órakor rendezik a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzést. Szarvaskend: jön a tévé, érkeznek a lelátók, elkezdődött a jegyértékesítés.
Szarvaskend-Ferencváros: közeleg a történelmi meccs! Tompa Róbert technikai vezető.
Fotó: Szendi Péter
Szarvaskend-Ferencváros: elkezdődött a jegyértékesítés, készül a parkoló, jön a tévé, érkeznek a lelátók!
Augusztus 25-én, hétfőn este sorsolták ki a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Akkor derült ki, hogy a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE ellenfele az ország leghíresebb, legsikeresebb csapata, a 36-szoros bajnok, 24-szeres kupagyőztes, bajnoki címvédő, Európa-liga szereplésre készülő Ferencvárosi TC lesz. Azóta lázban ég a valamivel több mint 200 fős település egésze - de Vas vármegye futballközössége is nagy erőkkel készül a történelmi meccsre!
Szarvaskend-Ferencváros - alakul a helyzet!
- A tervekkel ellentétben végül mégis az online jegyértékesítés mellett döntöttünk - számolt be a legfrissebb fejleményekről Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. - Egy nagy tapasztalattal rendelkező veszprémi cég váratlanul bejelentkezett, hogy lebonyolítja a jegyértékesítést - kedvező árat adott meg, nagy terhet vesz le a vállunkról, ezért belementünk az online jegyértékesítésbe. Hát az első körben úgy 3000 belépő értékesítésében gondolkodunk, ha elfogy, pár száza tikettel még megtoldhatjuk, de sokkal többet nem tudunk, nem akarunk már eladni. A jegyek ára egységesen 3000 forint - amire rákerül a jegyértékesítő kényelmi díja, így egészen pontosan 3210 forint lesz egy belépő ára. Kedden 10 órakor kezdődött a jegyárusítás - talán mondanom sem kell, hogy óriási az érdeklődés. Bő egy óra alatt közel kétzeter jegy fogyott el - érkeznek majd Fradi-szurkolók Békéscsabáról, Miskolcról, Budapestről, de még Ausztriából is vásároltak jegyet. A jegyértékesítésről minden fontos információ megtalálható klubunk facebook-oldalán.
- Hétfőn voltak Szarvaskenden az M4 Sport televízió munkatársai, mert ugye a meccset élőben közvetíti a tévé - folytatta Tompa Róbert. - Hat kamerával érkezik majd a stáb. A fő kamerát a felezővonalnál, a két kispad között helyezik majd el, több mint két méter magas állványt építenek majd a tévé munkatársai. Sajnos a pályavilágítás egyik oszlopa éppen útban van - ez ideiglenesen le kell majd bontanunk. Két kamera lesz a két 16-osnál, lesz továbbá egy mozgó kamera, egyet pedig a kispadokkal szemben helyeznek majd el.
- Jól haladunk a mobil lelátókkal is - folytatta Tompa Róbert. - Kapunk lelátót Csákánydoroszlóból és Vasvárról, valamint tárgyalunk egy lelátók telepítésére, építésére szakosodott céggel. Úgy 1200 embert szeretnénk elhelyezni a lelátókon - a lelátókat a kispadokkal szemben, az edzőpályán terültén helyezzük majd el. Folyamatban van továbbá a parkoló kialakítása: egy hat hektáros területet simítunk el - bőven lesz elég terület az autóknak. A belépőket polgárőrök szedik, akik a parkoló autókat is elirányítják majd - és persze egy biztonsági céggel is tárgyalásban állunk. Hozzá kell tennem, rengeteg ajánlották fel a segítségüket, Szarvaskend egész közössége megmozdult - amiért nagyon hálásak vagyunk!
- Szombaton még bajnokit játszunk, aztán vasárnap kezdődik az építkezés, csütörtökig el akarunk készülni minden ránk eső feladattal. A tévé pedig szombaton reggel érkezik. Mozgalmas napok vannak mögöttünk, munkás időszak vár ránk, mindent el fogunk követni azért, hogy méltó házigazdái legyünk ennek a történelmi mérkőzésnek - zárta szavait Tompa Róbert.