Szarvaskend-Ferencváros: megtörtént az utolsó edzés, készen állnak a nagy meccsre - fotók

- Túl azért nem görcsöljük a Fradi elleni meccset, de persze érezhető egy kis izgalom a játékosokon - árulta el Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője. - Ami nem is csoda, hiszen soha nem játszottunk ennyi néző, ilyen szintű rivális ellen. Ettől függetlenül próbáltunk a megszokott menetrend szerint készülni, edzeni - ami ugye azért ebben a felhajtásban, ami körülveszi a meccset, a csapatot nem könnyű feladat. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek - de nem feltartott kezekkel lépünk pályára. A célunk a tisztes helytállás, szeretnénk minél kevesebb bekapott góllal zárni a meccset - szeretnénk minél tovább szorosan tartani az eredményt. Egyébként a hazai pálya előnye velünk lesz, hiszen kicsi a pályánk, a kisebb méretekhez pedig alkalmazkodniuk kell a Ferencváros játékosainak - és rengetegen fognak nekünk szurkolni. Tudjuk, hogy a klub történetének legnagyobb, legjelentősebb meccsét játsszuk.

Éppen ezért szeretném, ha a futballistáim felszabadultan játszanának, ha élveznék a meccset - de azt is tudom, nehéz úgy felszabadultan játszani, ha tudásban, sebességben és erőlétben is óriási különbség van a csapatok között. Az elmúlt időszakban rengeteg telefonhívást kaptam, rengetegen gratuláltak, hogy idáig eljutottunk a csapattal a Magyar Kupában, hogy elhoztuk Vas vármegyébe a Ferencvárost. Nagyszerű érzés látni azt a közeget, részese lenni annak a közösségnek amely körülveszi, jellemzi Szarvaskendet - rengeteg segítenek, mindenki ki akarja venni a részét a munkából, mindenki ezért dolgozik önzetlenül , hogy jó sikerüljön a mérkőzés, hogy jó házigazdák legyünk.

- A mérkőzés napja feszített tempóban zajlik majd. A tévés közvetítés miatt szigorúan szabályozott protokoll, pontos időbeosztás miatt zajlanak majd az események. Meg van határozva, hogy mitől meddig melegíthetünk be, hogy mikor vonulhatunk ki a mérkőzésre, és interjúkat kell adni a tévének. Számunkra ezek szokatlan dolgok, de nem baj, ha megismerkedhetünk a futball profibb szegmesével is. Egyébként jó két órával a meccs előtt már az öltözőben leszünk. Az eltiltott Meskó Erik kivételével minden játékosomra számíthatok - egyébként nagyon sajnálom, hogy Erik nem léphet pályára, nagyon megérdemelné. Jó csapatunk van, jó a közösségünk, a vezetőség mindent elkövet, hogy csak a futballra kelljen koncentrálnunk, szerintem készen állunk a Fradi elleni meccsre! - zárta szavait Kurucz Ádám.

A Szarvaskend SE arra kér minden szurkolót, hogy időben érkezzen a nagy meccsre - 14 órakor nyitnak a beléptető kapuk.