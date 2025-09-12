szeptember 12., péntek

43 perce

Szarvaskend-Ferencváros: megtörtént az utolsó edzés, készen állnak a nagy meccsre - fotók

Címkék#Szarvaskend SE#Ferencváros#csapat

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a vármegyei I. osztályú Szarvaskend az NB I.-es Ferencvárost fogadja szombaton 16 órakor. Szarvaskend: a csapat készen áll a történelmi meccsre!

Tóth Gábor
Szarvaskend-Ferencváros: megtörtént az utolsó edzés, készen állnak a nagy meccsre - fotók

Forrás: Szendi Péter

Forrás: Szendi Péter

Augusztus 25-én, hétfőn este sorsolták ki a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait: akkor derült ki, hogy szeptember 13-én, szombaton 16 órás kezdéssel Szarvaskend-Ferencváros mérkőzést rendeznek! A kis vasi település, a futballcsapat azóta készül a történelmi meccsre.

Szarvaskend: jöhet a Ferencváros!

Fotók: Szendi Péter

A pálya elő van készítve, állnak a lelátók, megtörtént a tereprendezés, készen van a parkoló, pillanatok alatt elfogyott a 3300 belépő, a sörcsapok "készen állnak a bevetésre",  jön a televízió - és jöhet a Ferencváros!

Szarvaskend-Ferencváros

De vajon készen áll-e a Szarvaskend SE megyei I.-es futballcsapata a közelgő összecsapásra?

Megtörtént az utolsó edzés, az edzővel latolgattuk az esélyeket.

Szarvaskend-Ferencváros: megtörtént az utolsó edzés

Fotók: Szendi Péter

- Túl azért nem görcsöljük a Fradi elleni meccset, de persze érezhető egy kis izgalom a játékosokon - árulta el Kurucz Ádám, a Szarvaskend SE edzője. - Ami nem is csoda, hiszen soha nem játszottunk ennyi néző, ilyen szintű rivális ellen. Ettől függetlenül próbáltunk a megszokott menetrend szerint készülni, edzeni - ami ugye azért ebben a felhajtásban, ami körülveszi a meccset, a csapatot nem könnyű feladat. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek - de nem feltartott kezekkel lépünk pályára. A célunk a tisztes helytállás, szeretnénk minél kevesebb bekapott góllal zárni a meccset - szeretnénk minél tovább szorosan tartani az eredményt. Egyébként a hazai pálya előnye velünk lesz, hiszen kicsi a pályánk, a kisebb méretekhez pedig alkalmazkodniuk kell a Ferencváros játékosainak - és rengetegen fognak nekünk szurkolni. Tudjuk, hogy a klub történetének legnagyobb, legjelentősebb meccsét játsszuk. 

Éppen ezért szeretném, ha a futballistáim felszabadultan játszanának, ha élveznék a meccset - de azt is tudom, nehéz úgy felszabadultan játszani, ha tudásban, sebességben és erőlétben is óriási különbség van a csapatok között. Az elmúlt időszakban rengeteg telefonhívást kaptam, rengetegen gratuláltak, hogy idáig eljutottunk a csapattal a Magyar Kupában, hogy elhoztuk Vas vármegyébe a Ferencvárost. Nagyszerű érzés látni azt a közeget, részese lenni annak a közösségnek amely körülveszi, jellemzi Szarvaskendet - rengeteg segítenek, mindenki ki akarja venni a részét a munkából, mindenki ezért dolgozik önzetlenül , hogy jó sikerüljön a mérkőzés, hogy jó házigazdák legyünk.

- A mérkőzés napja feszített tempóban zajlik majd. A tévés közvetítés miatt szigorúan szabályozott protokoll, pontos időbeosztás miatt zajlanak majd az események. Meg van határozva, hogy mitől meddig melegíthetünk be, hogy mikor vonulhatunk ki a mérkőzésre, és interjúkat kell adni a tévének. Számunkra ezek szokatlan dolgok, de nem baj, ha megismerkedhetünk a futball profibb szegmesével is. Egyébként jó két órával a meccs előtt már az öltözőben leszünk.  Az eltiltott Meskó Erik kivételével minden játékosomra számíthatok - egyébként nagyon sajnálom, hogy Erik nem léphet pályára, nagyon megérdemelné. Jó csapatunk van, jó a közösségünk, a vezetőség mindent elkövet, hogy csak a futballra kelljen koncentrálnunk, szerintem készen állunk a Fradi elleni meccsre! - zárta szavait Kurucz Ádám.

A Szarvaskend SE arra kér minden szurkolót, hogy időben érkezzen a nagy meccsre - 14 órakor nyitnak a beléptető kapuk.

 

