Szarvaskend-Ferencváros: egy kis falu nagy napja - ennyi sör fogyott

Szombaton nagy sikerrel, 3500 néző előtt, parádés hangulatban zajlott le a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés. Bár a televízió által is közvetített összecsapást a Fradi nyerte 15-0-ra, az mérkőzés igazi győztese a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskendi SE közössége volt - óriási élménnyel gazdagodtak a futballisták, a klubvezetők, a vasi futballszurkolók!

Szarvaskend-Ferencváros: Robbie Keane, az FTC edzője köszönti a szurkolókat.

Fotó: Cseh Gábor

Szarvaskend-Ferencváros - csak jókat lehet mondani a Fradiról