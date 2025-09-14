Óriási balhé a Szarvaskend-FTC meccs után - étlap verte ki a biztosítékot

Az egész országban pozitív visszhangja volt a szombat délutáni Szarvaskend-Fradi labdarúgó Mol Magyar Kupa-mérkőzésnek. A vendégek rendre felemlegették a kedves fogadtatást, a rajongást - és a vasiak sportszerű és csupaszív futballját. Aki ott volt, tanúsíthatta: ritka sportszerű légkörben zajlott a találkozó, melynek végén például a vendégdrukkerek a Szarvaskend nevét skandálták és lepacsiztak a vasi futballistákkal. És még lehetne hosszasan sorolni. Igaz, egyszer-kétszer a ferencvárosi drukkerek az ősi riválist Újpestet szidták - de ebben semmi új nincs.

A Szarvaskend-Fradi kissé ízléstelen mellékzöngéje

Fotó: VN/Facebook

Szarvaskend-Fradi: kellemetlen mellékzönge

Abban már sokkal inkább, hogy a Szarvaskendtől 15 kilométernyire fekvő Vasvár egyik pizzériája érdekes fantázianéven adott aznap három pizzájának. Az első kettő még abszolút érthető, hiszen a Fradi-szurkolóknak akartak kedveskedni, tehát a Zöld-fehér pizza és az Anno 1899 pizza (1899 az FTC alapításának évszáma) rendben van.

A B"zi Dózsa pizza (sonka, bacon, zöldhagyma) viszont már kissé kiveri a biztosítékot - mondhatni cseppet sem illik a sportszerű, fair légkörbe amellyel a meccset várták a szurkolók és amilyen sportszerű volt maga az egész esemény.

Ahogy mondják: ez az elnevezés nagy öngól volt, bár mivel sokan felkapták a sztorit, végülis ingyenreklám, öt perc hírnév volt az étteremnek.

