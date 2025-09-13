Szarvaskend-Ferencváros: a Fradi edzője, Robbie Keane elmondta a véleményét

Szarvaskend-Fradi: közeleg a nagy meccs!

Szarvaskend-Fradi: a hazai csapat felkészült!

Fotó: Szendi Péter

Szarvaskend-Fradi

Szarvaskenden történelmi mérkőzésre készülnek - és készül a Ferencváros is. A Fradi edzője, Robbie Keane a zöld-fehér klub hivatalos honlapján osztotta meg a gondolatait a mérkőzésről:

- Egy kupameccs mindig más, mint egy bajnoki, itt általában egyetlen meccsen dől el a sorsod, javításra nem mindig van lehetőséged, éppen ezért izgalmas. Az előző kiírásban a döntőig jutottunk, ott azonban nem sikerült a pontot felraknunk az i-re, de most újra megpróbáljuk, szeretnénk jövőre megint döntőt játszani a Puskás Arénában – mondta Robbie Keane. – Az ilyen kiscsapatoknak biztosan nagy dolog, hogy olyan klubok ellen játszhatnak, mint az FTC, de ez nekünk is felelősség, hiszen a legnagyobb magyarországi klubot, a Ferencvárost képviseljük. Hosszú buszozás vár ránk, de természetesen ez nem kifogás, a célunk egyértelműen a továbbjutás.

Sok a találgatás, hogy vajon milyen csapattal, milyen kerettel érkezik Szarvaskendre a Ferencváros. A Nemzeti Sport napilap szakírói úgy vélik, biztosra vehető, hogy a válogatottban kisebb sérülést szenvedő Dibusz Dénes nem játszik, így vélhetően Gróf Dávid véd. Jó esély van Botka Endre, Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Gruber Zsombor, Cadu, Kristoffer Zachariassen és Daniel Arzani játékára is, valamint bemutatkozhat a frissen igazolt nigériai támadó, Bamidele Yusuf.

A szentpéterfai gólfelelős, Varga Barnabás játékéra is kevés az esély, hiszen két válogatott mérkőzést is játszott a napokban - vélhetően pihenőt kap ezúttal. A helyi, vasi szurkolók azonban abban bíznak, hogy Varga Barni ha csak civilben is, de megjelenik Szarvaskenden!