Szarvaskend-Fradi: itt követheted élőben a kis falu nagy meccsét

Szarvaskend-Fradi: itt a várva várt mérkőzés. Mint ismeretes, a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor fogadja a vármegyei I. osztályú Szarvaskend az NB I.- es Ferencvárost. Többször írtunk arról, hogy hatalmas várakozás övezi az aprócska vasi faluban a mérkőzést, ami természetsen komoly előkészületekkel is járt. A szarvaskendi játékosok elmondása szerint pályafutásuk nagy napja lesz a mai, egy életreszóló élmény, függetlenül az eredménytől. A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is elmondta véleményét a találkozóval kapcsolatban, erről ITT írtunk. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a mérkőzéssel kapcsolatban, beleértve a helyiek és a rendőrség kérését is, kisokosunkat ITT olvashatja!

Szarvaskend-Fradi: bárhogy is alakul, életreszóló élmény lesz a hazai játékosoknak

Fotó: Szendi Péter

Szarvaskend-Fradi: itt követheted élőben az összecsapást

A szombaton 16 órakor kezdődö találkozót a legnagyobb hazai sportcsatorna, az M4 Sport élőben közvetíti, de vaol.hu újságírói és fotósa is ott lesznek a Szarvaskenden a helyszínen, szóval érdemes lesz követni a percről-percre frissülő hírfolyamunkat!

