Szarvaskend-Fradi: élőben, a helyszínről percről-percre a kis vasi falu nagy mérkőzéséről - fotók
Cikkünk folyamatosan frissül! A helyszínről tudósítunk a Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa összecsapásról. Fotók, videók, beszámolók:
Szarvaskend-Fradi: kezdődik az egész Vas vármegye által nagyon várt mérkőzés. Mint ismeretes, a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor fogadja a vármegyei I. osztályú Szarvaskend az NB I.- es Ferencvárost. Többször írtunk arról, hogy hatalmas várakozás övezte az aprócska vasi faluban a mérkőzést, ami természetsen komoly előkészületekkel is járt. A szarvaskendi játékosok elmondása szerint pályafutásuk nagy napja lesz a mai, egy életreszóló élmény, függetlenül az eredménytől. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a mérkőzéssel kapcsolatban, beleértve a helyiek és a rendőrség kérését is, kisokosunkat ITT olvashatja! Élőben, percről-percre tudósítunk a helyszínről!
Szarvaskend-Fradi: percről-percre
Tudósítás:
15. perc: Szarvaskendi ziccer! Niksz került helyzetbe a kaputól 13 méterre, de a kifutó Gróf és a kapu felett is átemelte a labdát.
13. perc: Egyelőre a hazaiak kapusa, Esztergályos Csaba tartja meccsben csapatát, 25 perc alatt négy bravúrja volt már.
12. perc: Itt a vezetés, egy kipattanó labdát Makreckis 20 méterről lőtte a jobb sarokba (0-1).
10. perc: Tíz perc telt el a meccsből, természetesen az FTC birtokolja többet a labdát, de amikor a Szarvaskend egy-két kontrát vezet, hatalmas az ováció. Egyelőre remekül tartja magát a Szarvaskend, még nem volt Fradi-helyzet.
16.00 - Kezdődik!
Egy kis „trükkel” kezdett a Szarvaskend: a hazaiak ugyanis zöld-mezben léptek pályára – így a Fradi nem használhatta a megszokott zöld-fehér szereplését - az FTC a szokásos idegenbeli mezében – arany felső, fekete alsó és sportszár – lép pályára.
És még egy érdekesség, egy kis sporttörténelem: Szarvaskenden most először lépett pályára Bajnokok Ligája-győztes futballista – Naby Keita most ezt is megtette!
Felvezetés:
15:50 - Szűk a kispad a Fradinak, de a hazigazda megoldotta
A Ferencvárosnak kilenc cseréje van, és hát ugye ott van még a szakmai stáb – kicsi a kispad. Ami nem zavart a hazaiakat, néhány székkel ugyanis megtoldották a kispad befogadóképességét.
15:45 - Felcsendült a Nélküled című klasszikus
Tizenöt perc van a kezdésig, és ahogy jeleztük is – felcsendült Szombathelyi Tamás előadásában a „Nélküled” című klasszikus.
15:40 - Varga Barnabás csak a lelátón foglal helyet
Érdekesség, hogy minden talpalattnyi helyen nézők vannak, még az egyik pálya melletti ház tetejére is székeket és zászlókat tettek páran – innen nézve egy tyúkólat alakítottak díszpáhollyá az élelmesek….
’Alex, add ide a mezed” – olvasható az egyértelmű felszólítás az egyik molinón, Tóth Alexnek címezve. A válogatott középpályás azonban nincs a keretben. Csakúgy, mint Varga Barnabás sem, a támadó civilben foglal helyet a lelátón
15:30 - Itt vannak a kezdőcsapatok
Roppant erős kezdőcsapatot küld pályára a Fradi - még úgy is, hogy több ferencvárosi kulcsember pihenőt kapott. Akad bőven légiós a bajnoki címvédő kezdőjében!
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei B., Tóth A., Zsoldos, Földes, Cseresnyés, Kopfer, Tóth G., Kellner, Niksz, Németh M. Edző: Kurucz Ádám,
FTC: Gróf – Gartenmann, Arzani, Levi, Yusuf, Zachariassen, Makreckis, Cisse, Kanichowsky, Rodrigues, Nagy B. Edző: Robbie Keane.
15:20 - Elkezdődött a bemelegítés
Először az FTC kapusai jöttek ki melegíteni, majd őket – nagy üdvrivalgás közepette – a Szarvaskend követte, a hazai együttes ezen a meccsen avatja fel vadonatúj zöld-fehér szerelését. A mérkőzést egyébként a talán legnevesebb riporter, Hajdú B. István közvetíti majd. Negyven perccel a kezdés előtt érkeztek melegíteni a bajnoki címvédő FTC futballistái is.
15:00 - A meccsre érkező szurkolókkal beszéltünk:
Több, mint negyven éve Haladás és FTC-szurkoló vagyok - mondta a Szőcén élő Leopold Tamás. - De ha a Fradi vasi csapattal játszik, mindig a vasi együttesnek drukkolok – így most természetesen a Szarvaskendnek. Utoljára a Fradit még a Haladás Sportkomplexum stadionavatóján láttam élőben, akkor a Hali 2-1-re nyert. Sajnálom, hogy a Hali csak NB III-as, jó lenne egy NB I-es csapat a vármegyébe. Visszatérve a meccsre, ma nem az számít ki jut tovább, hanem, hogy egy ilyen nagy ellenfél érkezett ide. Ez mindenkinek, vezetőnek, szurkolónak, játékosnak egyaránt nagy, életre szóló élmény lesz. Jó lenne a pályán látni a szentpéterfai Varga Barnabást is. Az eredmény? Bízom a minél szorosabb meccsben, a minél kisebb különbségű szarvaskendi vereségben.
- Alapvetően a Szarvaskendnek drukkolok, mivel járok megye I-es meccseikre is, s megszerettem a csapatot. Az Szja 1%-ot is nekik utaltam idén. - mondta a Szarvaskendtől mindössze hét kilométerre, Molnaszecsődön élő Szombathelyi Tamás. - Természetesen Fradihoz is húz a szívem, hiszen válogatott játékosaik közel állnak hozzánk, Vas megyéhez, gondolok itt Varga Barnira, de tudom, Dibusz Dénes is várja a meccset. Ő még fotózkodni is akar kapunál – szóval teljesen pozitívan áll hozzá a mérkőzéshez a Fradi is. Mi pedig tényleg szivvel-lélekkel várjuk őket. Nem beszélve arról, hogy ez nem csak a Szarvaskendnek, hanem a környéknek is olyan esemény, ami 100 évben egyszer fordul elő. Hogy mit várok a meccstől? Azért nyolc gólnál ne kapjunk többet – ez meccs ugyanis a Fradiról szól majd. Nyilván csodák ettől még lehetnek, de hatalmas nagy a különbség. Az egész környék elérte célját azzal, hogy a Fradi jön. Nem is számolgat senki az eredménnyel. Persze a szarvaskendi srácok nem feltartott kézzel mennek fel, ebben biztos vagyok. Senki sem gondolta volna, hogy egy ilyen kis csapat eljut odáig, hogy az FTC-vel játszhat. Ez most sikerült, az egész vármegye emlékezni fog erre a meccsre!
Így érkezett meg a Fradi SzarvaskendreFotók: Cseh Gábor
14:45 - Így érkezett meg a Fradi Szarvaskendre
Bármilyen furcsa is, már Szombathely után kisebb konvoj alakult ki – amelynek tagja volt a Haladás korábbi futballistája, Halmosi Péter is. Körmend után a katafai leágazónál pedig már mindenki Szarvaskendre tartott. A falu határában aztán összetorlódtak az autók, de a rendőrök szakszerűen irányították a forgalmat. Az autók a jól kialakított mezőn parkoltak, a bejáratnál is jól megszervezték a bejutást. Az más kérdés, hogy a kezdés előtt másfél órával gyakorlatilag megteltek a mobillelátók. A pálya melletti egyik ház udvarán például a labdaszedők várták a kezdést. Az FTC busza 14.45-kor érkezett meg és parkolt be a pálya és az öltöző mellé- szórványos taps fogadta a vendégeket. Bent rengeteg Fradi-mezes szurkoló várta kedvenceit.