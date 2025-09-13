Szarvaskend-Fradi: élőben, a helyszínről percről-percre a kis vasi falu nagy mérkőzéséről - fotók

Szarvaskend-Fradi: kezdődik az egész Vas vármegye által nagyon várt mérkőzés. Mint ismeretes, a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor fogadja a vármegyei I. osztályú Szarvaskend az NB I.- es Ferencvárost. Többször írtunk arról, hogy hatalmas várakozás övezte az aprócska vasi faluban a mérkőzést, ami természetsen komoly előkészületekkel is járt. A szarvaskendi játékosok elmondása szerint pályafutásuk nagy napja lesz a mai, egy életreszóló élmény, függetlenül az eredménytől. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a mérkőzéssel kapcsolatban, beleértve a helyiek és a rendőrség kérését is, kisokosunkat ITT olvashatja! Élőben, percről-percre tudósítunk a helyszínről!

Szarvaskend-Fradi: rengeteg szurkoló a helyszínen

Fotó: Cseh Gábor

Szarvaskend-Fradi: percről-percre

Tudósítás:

15. perc: Szarvaskendi ziccer! Niksz került helyzetbe a kaputól 13 méterre, de a kifutó Gróf és a kapu felett is átemelte a labdát.

13. perc: Egyelőre a hazaiak kapusa, Esztergályos Csaba tartja meccsben csapatát, 25 perc alatt négy bravúrja volt már.

12. perc: Itt a vezetés, egy kipattanó labdát Makreckis 20 méterről lőtte a jobb sarokba (0-1).

10. perc: Tíz perc telt el a meccsből, természetesen az FTC birtokolja többet a labdát, de amikor a Szarvaskend egy-két kontrát vezet, hatalmas az ováció. Egyelőre remekül tartja magát a Szarvaskend, még nem volt Fradi-helyzet.

16.00 - Kezdődik!

Egy kis „trükkel” kezdett a Szarvaskend: a hazaiak ugyanis zöld-mezben léptek pályára – így a Fradi nem használhatta a megszokott zöld-fehér szereplését - az FTC a szokásos idegenbeli mezében – arany felső, fekete alsó és sportszár – lép pályára.

És még egy érdekesség, egy kis sporttörténelem: Szarvaskenden most először lépett pályára Bajnokok Ligája-győztes futballista – Naby Keita most ezt is megtette!

Felvezetés:

15:50 - Szűk a kispad a Fradinak, de a hazigazda megoldotta

A Ferencvárosnak kilenc cseréje van, és hát ugye ott van még a szakmai stáb – kicsi a kispad. Ami nem zavart a hazaiakat, néhány székkel ugyanis megtoldották a kispad befogadóképességét.

15:45 - Felcsendült a Nélküled című klasszikus