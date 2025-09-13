Így érkezett meg a rekordbajnok Szarvaskendre, nagy tömeg a helyszínen - fotók

Bármilyen furcsa is, már Szombathely után kisebb konvoj alakult ki – amelynek tagja volt a Haladás korábbi futballistája, Halmosi Péter is. Körmend után a katafai leágazónál pedig már mindenki Szarvaskendre tartott. A falu határában aztán összetorlódtak az autók, de a rendőrök szakszerűen irányították a forgalmat. Az autók a jól kialakított mezőn parkoltak, a bejáratnál is jól megszervezték a bejutást. Az más kérdés, hogy a kezdés előtt másfél órával gyakorlatilag megteltek a mobillelátók. A pálya melletti egyik ház udvarán például a labdaszedők várták a kezdést. Az FTC busza 14.45-kor érkezett meg és parkolt be a pálya és az öltöző mellé- szórványos taps fogadta a vendégeket. Bent rengeteg Fradi-mezes szurkoló várta kedvenceit.