Magyar Kupa

1 órája

Így érkezett meg a rekordbajnok Szarvaskendre, nagy tömeg a helyszínen - fotók

Címkék#Szarvaskendre#Fradi#érkezés

Beszámolónk a helyszínről:

Vaol.hu

Bármilyen furcsa is, már Szombathely után kisebb konvoj alakult ki – amelynek tagja volt a Haladás korábbi futballistája, Halmosi Péter is. Körmend után a katafai leágazónál pedig már mindenki Szarvaskendre tartott. A falu határában aztán összetorlódtak az autók, de a rendőrök szakszerűen irányították a forgalmat. Az autók a jól kialakított mezőn parkoltak, a bejáratnál is jól megszervezték a bejutást. Az más kérdés, hogy a kezdés előtt másfél órával gyakorlatilag megteltek a mobillelátók. A pálya melletti egyik ház udvarán például a labdaszedők várták a kezdést. Az FTC busza 14.45-kor érkezett meg és parkolt be a pálya és az öltöző mellé- szórványos taps fogadta a vendégeket. Bent rengeteg Fradi-mezes szurkoló várta kedvenceit.

Így érkezett meg a Fradi Szarvaskendre

Fotók: Cseh Gábor

Szarvaskend-Fradi: percről-percre

Előzmények:

 

 

