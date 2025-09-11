szeptember 11., csütörtök

Kupameccs előtt

1 órája

Szarvaskend, a falu, ahol megáll az idő – most a Fradit fogadja - videó

Címkék#foci#Fradi#videó#Szarvaskend

Legendás meccs készül. A Vas vármegyei falu, Szarvaskend fogadja a Ferencvárost kupameccsen. 3500 szurkoló, falusi öltöző és felejthetetlen futballhangulat.

Gáspár Eszter
Szarvaskend - arra van a pálya! Vörös Zsolt és Tompa Róbert (is) várja a Fradit!

Fotó: Szendi Péter

Szarvaskend neve talán eddig csak a környékbelieknek csengett ismerősen. A Vas vármegyei apró település 210 lakosával igazi nyugodt falusi világot képvisel, ahol a legnagyobb zajt többnyire a kakasok keltik. Most azonban valami egészen különleges készül: a magyar futball legnépszerűbb klubja, a Ferencváros szombaton ide látogat kupameccsre.

Forrás: magyarnemzet.hu

Szarvaskend: a falu, ahol mindenki a futballról beszél

A sorsolás hírére a falu pillanatok alatt lázba jött. A kocsmaasztaloknál nincs más téma, mint a „nagy meccs”, a helyi pályán pedig már most érezni lehet a feszültséget. A hétvégén 3500 szurkolót várnak a mindössze kétszáz fős faluba – ez olyan, mintha Budapest belvárosába több millió ember zúdulna egyetlen nap alatt.

„Ez számunkra olyan, mintha a Bajnokok Ligájába jutottunk volna. Olyan élmény, amit egy életre viszünk magunkkal” – mondja az egyik szervező.

A falusi öltöző, ahol a Fradi sztárjai is készülnek

A kontraszt egészen különleges lesz: a szűk falusi öltözőben, amely eddig csak a helyi játékosokat szolgálta, most a Fradi futballistái húzzák majd fel a zöld-fehér mezt. A kis padokon, a régi falak között olyan labdarúgók készülnek a kezdésre, akikhez a Groupama Aréna több tízezres közönsége szokott.

„Már most érezzük, hogy ez több, mint egy meccs. Ez ünnep a falunak” – teszi hozzá egy helyi szurkoló.

Történelmi nap Szarvaskend életében

A mérkőzés kimenetele aligha kétséges: a Ferencváros a magyar futball csúcsa, míg Szarvaskend csapata lelkes amatőrökkel áll ki ellenük. De ebben a történetben nem is az eredmény a fontos. Hanem az, hogy egy apró település nevét most az egész ország megismeri, és egy napra a futball fővárosává válik.

Szombaton tehát Szarvaskendre figyel majd minden futballszerető ember – és talán még azok is, akik eddig nem hallották a falu nevét. Egy biztos: a hazaiak már most győztesnek érzik magukat.

 

 

