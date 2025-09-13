Így lettek sztárok a szarvaskendi focisták

Hogy a 13-a a szarvaskendieknek szerencseszámuk vagy sem, az ezen a szombaton eldől. Annyi biztos, ennyi szurkoló még sosem volt a vasi csapat pályája körül. A Szarvaskend-Fradi mérkőzésre rengetegen kíváncsiak és az ilyen vidéki pályák, képesek meglepetést okozni a tökéletes felületekhez szokott profi futballisták ellen, szóval a hazai pálya sokféleképpen a vasiakkal lesz, de a végeredmény majdnem mindegy is, ez a kis vasi faluban nagy nap lesz, bármilyen eredmény is születik a Szarvaskend Fradi mérkőzésen.

Szarvaskend Fradi, nem kérdés, hogy a vasiaknak melyik csapat az első számú favorit

A Fradi profijai rendőr, gyári munkás és mérnök ellen fociznak Szarvaskenden

Amatőrök ellen készülnek a magyar NB I legjobban fizetett focistái. A havonta többmillió forintot kereső NBI-es Ferencváros játékosai a Magyar Kupában a Szarvaskenddel találkoznak. A vasi faluban kétszázan élnek, a meccsen 3500-an lesznek a pálya mellett. A megye I-es csapat heti két edzéssel készül. Kurucz Ádám vezetőedző kiemelte, nemcsak a csapat, a pálya is felkészült a nagy kihívásra, lelátókat építettek a nagy napra.

A csapat játékosainak a többsége a környező településekről jár át focizni a polgári foglalkozásuk mellett, van köztük gyári munkás, rendőr és mérnök is. Hét focista pedig szarvaskendi lakos vagy egykor az volt

- minderről a az nb1.hu számolt be, tehát országos lapok is írnak a szarvaskendi focistákról a meccs előtt. Igazi sztárnak érezhetik magukat, az, hogy meddig beszélnek róluk, persze a mérkőzés eredményétől is függ. Igaz a helyi szurkolóknak már az egy győzelem, hogy éppen a bajnokcsapatot sorsolták a vármegyei I. osztály kedvencei mellé...