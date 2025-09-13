Különleges kérést kapott a Szarvaskendtől Varga Barnabás kapcsán a Fradi

Szarvaskend-Fradi: Ahogy arról több ízben beszámoltunk, különleges futballünnep van készülőben Vas vármegyében, az aprócska faluban, Szarvaskenden, ahova a magyar rekordbajnok Ferencváros látogat a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton délután. Az elsődleges hírek szerint nem játszik majd a mérkőzésen a fővárosiak Vas vármegyei kötődésű csatára, Varga Barnabás. A magyar válogatott és a Ferencváros elsőszámú gólfelelősének esetleges hiányának a híre szomorúan érintette a házigazdát, ezért a szarvaskendi csapat vezetői a Fradi illetékeseihez fordultak.

Szarvaskend-Fradi: Varga Barnabás játékáért mindent megtesz a szarvaskendi csapat

Forrás: MW-archív

Szarvaskend-Fradi: Varga Barnabás nélkül?

A Magyar Nemzet a Csakfoci információi nyomán arról számolt be, hogy a hazaiak hivatalosan is megkeresték a Ferencvárost, hogy a környék egyik nagy kedvence, Varga Barnabás legalább a Fradi keretében kapjon helyet, sőt, ha lehetőség adódik, néhány percre pályára is lépjen. Nem véletlen a különleges kérés – a magyar válogatott támadó alig félórányira fekvő Szentpéterfán nőtt fel, így a környéken hatalmas népszerűségnek örvend.