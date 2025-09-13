Szarvaskend-Fradi: videón az örömmámoros pillanatok a lefújás után - mezt is cserélt a két kapus

Ahogy arról helyszíni tudósításunkban beszámoltunk, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek. A Szarvaskend-Fradi meccset alighanem még jó sokáig emlegetni fogják az aprócsa vasi faluban.

Szarvaskend-Fradi: a szarvaskendi kapus, Esztergályos Csaba gyűjti be a gratulációkat

Fotó: Cseh Gábor

Szarvaskend-Fradi: videón az örömmámoros pillanatok

Ezekről árulkodnak az M4 Sport lefújás utáni örömmámoros felvételei, amiket nézve beleborsódzik az ember. A szarvaskendiek kapusa, Esztergályos Csaba bravúrt bravúrra halmozott a 15 gól ellenére is, még a Fradi-szurkolók is megtapsolták és lepacsiztak vele a találkozó végén. A Fradi hálóőre, Gróf Dávid is egyből odament hozzá gratulálni, sőt még a mezét is odaadta. De Csaba sem maradt adós, ő is átadta a mezét, amin egy pillanatra Gróf meg is lepődött, elvégre nem valószínű, hogy egy amatőr csapatnak van osztogatni való meze, de itt és most ez sem számított, szívesen vette az ajándékot, sőt olyannyira, hogy még fel is vette magára. Ezek azok a pillanatok, amiért nagyon lehet szeretni a sportot.