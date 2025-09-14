A Fradi győzött, de a Szarvaskend nyert egy felejthetetlen délutánt: videón a fociünnep és sok helyszíni nyilatkozat

Ahogy arról helyszíni tudósításunkban beszámoltunk, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek. A Szarvaskend-Fradi meccset alighanem még jó sokáig emlegetni fogják az aprócsa vasi faluban.

Szarvaskend-Fradi: a szrukolókat kérdeztük a helyszínen

Fotó: Cseh Gábor

Videós nyilatkozatok: szurkolókat kérdeztünk a helyszínen

Szarvaskend-Fradi: nyilatkozatok a résztvevőktől

Kurucz Ádám, a Szarvaskend edzője: – Álmomban sem gondoltam, hogy én egyszer Robbie Keane-nel arról beszélgetek, hogy milyen mérkőzés vár hamarosan a Ferencvárosra az Európa-ligában. Nagyon jól volt a közönség, hihetetlen az atmoszférát teremtettek – a játékosok pedig megtapasztalhatták, hogy milyen érzés egy ilyen szintű csapat ellen futballozni. Nagyon jó volt megélni mindezt. Az első félidőben elég jól tartottuk magunkat, aztán kijöttek a kondíiionális különbségek. És megtisztelt minket azzal a Ferencváros, hogy egy percre nem engedett ki – végig kőkeményen meccsben volt, ezért is lett ennyi a különbség. Szerdán fontos meccset, szomszédvári rangadót vívunk a Körmend ellen – igyekszünk addig regenerálódni, és a Fradi ellen szerzett tapasztalatokra, élményekre építve megpróbálunk győzni.