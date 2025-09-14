szeptember 14., vasárnap

Megszólaltak a főszereplők

1 órája

A Fradi győzött, de a Szarvaskend nyert egy felejthetetlen délutánt: videón a fociünnep és sok helyszíni nyilatkozat

Rengeteg gól, rengeteg élmény. Történelmi nap volt a szombat az aprócska vasi falu, Szarvaskend életében. Ott voltunk a helyszínen, ahol elképesztő volt a hangulat: szurkolókat kérdeztünk.

Vaol.hu

Ahogy arról helyszíni tudósításunkban beszámoltunk, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros 15-0-ra győzött a Szarvaskend vendégeként. De ezen a mérkőzésen talán nem is az eredmény számított igazán, mert ez a futball ünnepe volt, ahol nincsenek vesztesek, csak győztesek. A Szarvaskend-Fradi meccset alighanem még jó sokáig emlegetni fogják az aprócsa vasi faluban. 

Szarvaskend-Fradi: a szrukolókat kérdeztük a helyszínen
Szarvaskend-Fradi: a szrukolókat kérdeztük a helyszínen
Fotó: Cseh Gábor

Videós nyilatkozatok: szurkolókat kérdeztünk a helyszínen

Szarvaskend-Fradi: nyilatkozatok a résztvevőktől

Kurucz Ádám, a Szarvaskend edzője: – Álmomban sem gondoltam, hogy én egyszer Robbie Keane-nel arról beszélgetek, hogy milyen mérkőzés vár hamarosan a Ferencvárosra az Európa-ligában. Nagyon jól volt a közönség, hihetetlen az atmoszférát teremtettek – a játékosok pedig megtapasztalhatták, hogy milyen érzés egy ilyen szintű csapat ellen futballozni. Nagyon jó volt megélni mindezt. Az első félidőben elég jól tartottuk magunkat, aztán kijöttek a kondíiionális különbségek. És megtisztelt minket azzal a Ferencváros, hogy egy percre nem engedett ki – végig kőkeményen meccsben volt, ezért is lett ennyi a különbség. Szerdán fontos meccset, szomszédvári rangadót vívunk a Körmend ellen – igyekszünk addig regenerálódni, és a Fradi ellen szerzett tapasztalatokra, élményekre építve megpróbálunk győzni.

Szarvaskend-Fradi: második félidő és a lefújás utáni pillanatok

Fotók: Cseh Gábor

Robbie Keane, az FTC edzője: – Teljesen mindegy, hogy ki ellen játszunk, száz százalékot kell nyújtani – úgy gondolom, hogy a fiúk oda is tették magukat. Örülök, hogy ennyi gól esett. És szeretném kiemelni, hogy nagyon hálásak vagyunk a fogadtatásért, a vendégszeretetért – óriási szeretet, rajongás vett körbe minket. Néha erről szól a foci, az ilyen eseményekről: hogy itt lehettek olyan szurkolók, akik még soha nem láthatták ilyen közelről a kedvenceiket – most nagy élményben volt részük. Örülök annak is, hogy ennyi játékosom pályára tudott lépni ma. Volt, aki sérülésből, hosszabb kihagyás után tért vissza, és a fiataljaink is jól játszottak.

Esztergályos Csaba, a Szarvaskend kapusa: – Minden egyes percét, másodpercét élveztem ennek a meccsnek – hiszen egy Ferencvárossal játszottunk. Tudtam, hogy sok dolgom lesz a kapuban, így is történt, de ez már azért egy kicsit fárasztó volt. A legjobb pillantom talán a büntetőnél volt, megfogtam a 11-est, igaz, a kipattanóra nem értünk oda. Elfáradtam, de nem baj, örök élmény marad ez a meccs.

 

 

