1 órája
Szarvaskend-FTC: minden jegy elfogyott a kupameccsre!
Tizenkét óra alatt valamennyi belépő elfogyott a szeptember 13-i Szarvaskend SE-FTC labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésre.
A Szarvaskend SE facebook-oldala kedden késő este azt posztolta, hogy 12 óra alatt minden jegy elkelt a jövő szombaton 16 órakor kezdődő Szarvaskend SE-FTC labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésre. A tét a legjobb 32 közé jutás.
Elképesztő volt az érdeklődés a Szarvaskend-Fradira
Az online jegyértékesítés kedden 10 órakor kezdődött és 22 órára valamennyi jegy el is fogyott - ami 3000 nézőt jelent. Plusz a vendégszurkolók kaptak külön 300 jegyet és ugye a 10 éven aluliakkal lehet még számolni, akik ingyen megnézhetik a meccset. Azaz nagyjából 3500 szurkoló várható az összecsapásra.
A jegypénztárak tehát a meccs napján már nem nyitnak ki.