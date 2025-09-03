szeptember 3., szerda

Foci

1 órája

Szarvaskend-FTC: minden jegy elfogyott a kupameccsre!

Tizenkét óra alatt valamennyi belépő elfogyott a szeptember 13-i Szarvaskend SE-FTC labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésre.

Pum András

A Szarvaskend SE facebook-oldala kedden késő este azt posztolta, hogy 12 óra alatt minden jegy elkelt a jövő szombaton 16 órakor kezdődő Szarvaskend SE-FTC labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésre. A tét a legjobb 32 közé jutás.

Szarvaskend
Több, mint 3000 néző lesz ott a Szarvaskend-FTC kupameccsen
Fotó: Szendi Péter

Elképesztő volt az érdeklődés a Szarvaskend-Fradira

Az online jegyértékesítés kedden 10 órakor kezdődött és 22 órára valamennyi jegy el is fogyott - ami 3000 nézőt jelent. Plusz a vendégszurkolók kaptak külön 300 jegyet és ugye a 10 éven aluliakkal lehet még számolni, akik ingyen megnézhetik a meccset. Azaz nagyjából 3500 szurkoló várható az összecsapásra.

A jegypénztárak tehát a meccs napján már nem nyitnak ki.

 

 

