Szarvaskendi kupameccs: amikor az NB I-es Haladás járt a faluban - fotók

Az akkor Szombathelyi-Swietelsky Haladás néven szereplő NB I-es zöld-fehérek 2017. szeptember 20-án léptek pályára a Magyar Kupa 6. fordulójában Szarvaskenden. A Haladás 4-0-ás félidőt követően 6-0-ra nyert az abban az időben még a vármegyei II. osztályban szereplő szavaskendiek ellen. A Haladás góljait Mészáros 2, Medgyes, Grumic, Tóth Benjámin és Rácz szerezte.

A Szarvaskend-Haladás kupameccs 2017-ből. Grumic a levegőben, Martínez (32) és jobbra Medgyes

Fotó: VN/origo.hu



Pacsi Bálint emlékei a szarvaskendi kupameccsről

– Kellemes emlékeim vannak a kilenc évvel ezelőtti kupamérkőzésről. – mondta Pacsi Bálint, a Haladás akkori vezetőedzője.– A megye NB I-es csapataként érkeztünk a csodaszép 200 lakosú faluba és a tőlünk telhető legnagyobb tisztelettel álltunk a mérkőzéshez.Tisztában voltunk vele, hogy egy amatőr csapat életében kitüntetett nap tétmérkőzésen fogadni egy első osztályú futball csapatot, főleg a megye szeretett csapatát. Kiváló fogadtatásban volt részünk, az emberek labdarúgás iránti szeretete érezhető volt minden megnyilvánulásukban.