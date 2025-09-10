41 perce
Szarvaskendi kupameccs: amikor az NB I-es Haladás járt a faluban - fotók
Szombaton 16 órakor rendezik a Szarvaskend–FTC labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzést. Utoljára 2017-ben járt NB I-es csapat Szarvaskenden: mégpedig a Haladás.
Az akkor Szombathelyi-Swietelsky Haladás néven szereplő NB I-es zöld-fehérek 2017. szeptember 20-án léptek pályára a Magyar Kupa 6. fordulójában Szarvaskenden. A Haladás 4-0-ás félidőt követően 6-0-ra nyert az abban az időben még a vármegyei II. osztályban szereplő szavaskendiek ellen. A Haladás góljait Mészáros 2, Medgyes, Grumic, Tóth Benjámin és Rácz szerezte.
Pacsi Bálint emlékei a szarvaskendi kupameccsről
– Kellemes emlékeim vannak a kilenc évvel ezelőtti kupamérkőzésről. – mondta Pacsi Bálint, a Haladás akkori vezetőedzője.– A megye NB I-es csapataként érkeztünk a csodaszép 200 lakosú faluba és a tőlünk telhető legnagyobb tisztelettel álltunk a mérkőzéshez.Tisztában voltunk vele, hogy egy amatőr csapat életében kitüntetett nap tétmérkőzésen fogadni egy első osztályú futball csapatot, főleg a megye szeretett csapatát. Kiváló fogadtatásban volt részünk, az emberek labdarúgás iránti szeretete érezhető volt minden megnyilvánulásukban.
Fotók: origo.hu
- Mivel Körmenden nőttem fel, így számomra nem volt meglepő a kedvesség, mert az iskolai csapatból is voltak szarvaskendiek. Megyei szinten jól előkészített pályán futballozhattunk és hiába volt kicsi az öltöző, a szívélyes fogadtatás ellensúlyozta ezt. És a meccs utáni vendéglátás is nagyon jólesett számunkra. A Szarvaskend technikai vezetőjével, Tompa Róberttel három évet töltöttem a Somogyi Béla sportiskola kollégiumában. Neki köszönhetem, hogy ismét ellátogathatok a héten a várva várt Ferencváros elleni kupa meccsre. Nyolc éves kisfiammal már rendeltünk erre a mérkőzésre készített sálat, izgatottan várjuk a nagy mérkőzést, ahol testközelből láthatjuk mindannyiunk büszkeségét, a magyar válogatott centerét, a szentpéterfai Varga Barnit! Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát a futball vasi ünnepén és remélem, hogy egyszer az NB I-be visszajutó Haladás is újra ellátogat majd a gyönyörű Szarvaskendre.
- Hajrá Szarvaskend! Hajrá Hali! Hajrá Barni! – zárta szavait Pacsi Bálint.
