Kézilabda

SZKKA: a Bajnokok Ligája-győztes az ellenfél - Videó

A női kézilabda NB I. nyitófordulójában kedden 18 órakor az Audi Arénában a Győri Audi ETO KC vendége lesz a Szombathelyi KKA.

Pum András

Ennél nehezebb rajtot aligha lehet elképzelni: a szombathelyi együttes a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO otthonában lép parkettre. Az SZKKA ugyan komoly nemzetközi csapatokkal mérkőzött meg a felkészülés során – ám a kisalföldi gárda a világ egyik legjobb klubcsapata. 

SZKKA
Gyurka János csapata, az SZKKA Győrbe látogat
Fotó: Cseh Gábor

Kőkemény feladat előtt az SZKKA

Az SZKKA számára nem lehet más a cél, mint megnehezíteni a győriek dolgát. 

Pődör Rebeka, az SZKKA csapatkapitánya nyilatkozott a klubmédiának

 

