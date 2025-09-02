Kézilabda
1 órája
SZKKA: a Bajnokok Ligája-győztes az ellenfél - Videó
A női kézilabda NB I. nyitófordulójában kedden 18 órakor az Audi Arénában a Győri Audi ETO KC vendége lesz a Szombathelyi KKA.
Ennél nehezebb rajtot aligha lehet elképzelni: a szombathelyi együttes a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO otthonában lép parkettre. Az SZKKA ugyan komoly nemzetközi csapatokkal mérkőzött meg a felkészülés során – ám a kisalföldi gárda a világ egyik legjobb klubcsapata.
Kőkemény feladat előtt az SZKKA
Az SZKKA számára nem lehet más a cél, mint megnehezíteni a győriek dolgát.
Pődör Rebeka, az SZKKA csapatkapitánya nyilatkozott a klubmédiának
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre