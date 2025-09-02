SZKKA: a Bajnokok Ligája-győztes az ellenfél - Videó

Ennél nehezebb rajtot aligha lehet elképzelni: a szombathelyi együttes a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO otthonában lép parkettre. Az SZKKA ugyan komoly nemzetközi csapatokkal mérkőzött meg a felkészülés során – ám a kisalföldi gárda a világ egyik legjobb klubcsapata.

Gyurka János csapata, az SZKKA Győrbe látogat

Fotó: Cseh Gábor

Az SZKKA számára nem lehet más a cél, mint megnehezíteni a győriek dolgát.

Pődör Rebeka, az SZKKA csapatkapitánya nyilatkozott a klubmédiának