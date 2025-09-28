SZKKA: egyetlen egy ponton múlt...

A két közvetlen rivális csapat azonos mérleggel, egy győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött futott neki a meccsnek – az SZKKA a győzelem reményében lépett pályára Székesfehérváron.

SZKKA: Gyurka János csapata nagyot küzdött - hiába.

Fotó: KA/Nagy Gábor/Archív

SZKKA - jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 25-24 (11-13). Székesfehérvár, 700 néző, NB I.-es női kézilabd-mérkőzés, vezette: Fekete, Hajdu.

Fehérvár: Aala – Szabó-Májer 1, Pavlovic 4, Szabó K. 7/5, Moreno, Lazic 5, Takó 6. Csere: Hadfi (kapus), Hajdú, Sulyok, Zentai 2. Edző: Suzana Lazovic.

SZKKA: Almeida – Sallai 2, Smetková 1, Pásztor 3, Ivancok-Soltic 7/4, Pődör R. 4/1, Szemes. Csere: Simic (kapus), Szeberényi, Kiprijanovska 3, Pődör B. 2, Varga N. 1, Djatevska 1, Török F. Edző: Gyurka János.

Az eredmény alakulása, 6. perc: 3-2. 12. perc: 6-3. 18. perc: 9-6. 24. perc: 10-9. 28. perc: 11-12. 34. perc: 12-14. 40. perc: 16-16. 46. perc: 19-17. 52. perc: 21-18. 58. perc: 22-21.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5.

Az utolsó pillanatig kiélezett csatát vívtak a felek, többször vezetett az SZKKA – a győzelmet a hajrában pontosabban támadó házigazda csikarta ki.