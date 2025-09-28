szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilbda

1 órája

SZKKA: egyetlen egy ponton múlt...

Címkék#kézilabda#sport#SZKKA

Az NB I.-es női kézilabda-bajokság 3. fordulójában az SZKKA az Alba Fehérvár vendégeként kapott ki nagy csatában - még szombaton. SZKKA: egyetlen egy pontos vereség.

Vaol.hu

A két közvetlen rivális csapat azonos mérleggel, egy győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött futott neki a meccsnek – az SZKKA a győzelem reményében lépett pályára Székesfehérváron.

SZKKA
SZKKA: Gyurka János csapata nagyot küzdött - hiába.
Fotó: KA/Nagy Gábor/Archív

SZKKA - jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 25-24 (11-13). Székesfehérvár, 700 néző, NB I.-es női kézilabd-mérkőzés, vezette: Fekete, Hajdu. 
Fehérvár: Aala – Szabó-Májer 1, Pavlovic 4, Szabó K. 7/5, Moreno, Lazic 5, Takó 6. Csere: Hadfi (kapus), Hajdú, Sulyok, Zentai 2. Edző: Suzana Lazovic.
SZKKA: Almeida – Sallai 2, Smetková 1, Pásztor 3, Ivancok-Soltic 7/4, Pődör R. 4/1, Szemes. Csere: Simic (kapus), Szeberényi, Kiprijanovska 3, Pődör B. 2, Varga N. 1, Djatevska 1, Török F. Edző: Gyurka János.
Az eredmény alakulása, 6. perc: 3-2. 12. perc: 6-3. 18. perc: 9-6. 24. perc: 10-9. 28. perc: 11-12. 34. perc: 12-14. 40. perc: 16-16. 46. perc: 19-17. 52. perc: 21-18. 58. perc: 22-21.
Kiállítások: 14, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5.

Az utolsó pillanatig kiélezett csatát vívtak a felek, többször vezetett az SZKKA – a győzelmet a hajrában pontosabban támadó házigazda csikarta ki.

  • Gyurka János: – Nem kezdtük jól, beragadtunk, de felzárkóztunk és átvettük a vezetést. Ez talán adott nekünk egy kis lélektani előnyt, egészen a szünetig. De érthetetlen, ahogy elkezdtük a második félidőt, volt öt helyzetünk, amiből gólt kellett volna lőnünk – meg is akadt a támadójátékunk. Pedig bíztam abban, hogy lesz valaki, aki lendít a játékunkon. De inkább a hibák jellemezték a második félidőnket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu