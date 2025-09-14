szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

2 órája

SZKKA: győzelem és sérülés

Címkék#kézilabda#győzelem#SZKKA

A női kézilabda NB I 2. fordulójában az SZKKA két góllal legyőzte a Kozármislenyt. A csapatkapitány Pődör Rebeka viszont megsérült.

Pum András

Szombathelyi KKA (SZKKA)–Kozármisleny KA 28-26 (15-14). Haladás Sportkomplexum, 550 néző, női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz.

SZKKA
Jogos az öröm. Megszerezte első győzelmét az SZKKA
Fotó: VN/SZKKA

SZKKA:  Almeida – Sallai 5, Pődör R. 3, Ivancok-Soltic 5, Pásztor 2, Kiprijanovska 3, Szemes 2. Csere: Simic (kapus),  Pődör B. 2, Smetková 1, Török, Szeberényi, Varga 1, Menezes 1, Djatevska 2, Tolnai 1. Edző: Gyurka János.
Kozármisleny: Wichmann– Kecskés 4, Brettner 1, Lengyel L., Scheffer 12 (6), Jávorka-Hornyák 1, Friedszám. Csere: Lasztóczi (Kapus), Bernhardt, Hónig, Csökmei 1, Bréda 1, Rácz P., Kelemen 3 (1), Fodor V. 2, Szatmári 1. Edző: Kovács Tamás

A mérkőzés nem úgy kezdődőtt ahogy a hazaiak remélték, kisebb hibákkal játszottak, amelyeket az ellenfél kihasznált. - olvasható az SZKKA oldalán. Azonban az első félidőben meghatározó teljesítményt nyújtó Sallai vezetésével nem hagyták a vasiak, hogy kicsússzon a mérkőzés a kezükből – 15-14-re vezettek az első félidő végén. A második etap elején kapust cserélt Gyurka János, ami remek döntésnek bizonyult, a beálló Simic  bravúrt bravúrra halmozva tartotta csapatát játékban – ez Naira Almeida-nak is egy remek motivációnak bizonyult , aki az utolsó tíz percben esélyt sem adott a vendégegyüttesnek, hogy komolyabban felzárkózzon. A második félidőben nem csak a remek kapusteljesítmények kellett ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést a szombathelyiek, hanem Pődör Blanka beállása is aki irányításával teljesen átformálta támadásaikat.
A győzelmet és a kimagasló egyéni teljesítményeket azonban beárnyékolja a csapatkapitány Pődör Rebeka bokasérülése aki emiatt hosszabb kihagyásra is kényszerülhet.

Az SZKKA edzőjének értékelése

Gyurka János: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, technikai hibákat vétettünk, ziccereket rontottuk el, ráadásul Pődör Rebeka megsérült – megzavarodtunk. A második félidőben sikerült megfékeznünk a mislenyiek támadójátékát, így végül egységes csapatmunkával arattunk győzelmet. 

 

