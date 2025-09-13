szeptember 13., szombat

Kézilabda

SZKKA: jön az első hazai bajnoki!

Címkék#kézilabda#bajnoki#SZKKA

A női kézilabda NB I. 2. fordulójában szombaton 18 órakor a Haladás Sportkomplexumban a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) a Kozármisleny KA csapatát fogadja.

Pum András

A nyáron alaposan átalakult, megerősödött szombathelyi együttes az elmúlt hétvégén nem lépett pályára – így pihentebben várhatja a Kozármisleny elleni mérkőzést. (A vasiak már múlt kedden lejátszották a Győri Audi ETO KC elleni idegenbeli bajnokijukat, 20-37). Az SZKKA-nak az újonc baranyai együttes elleni találkozója lesz idénybeli első hazai mérkőzése: már csak ezért is fontos lenne otthon tartania a két pontot. Emellett a papírforma is vasi sikert ígér. 

SZKKA
A Kozármislenyr fogadja az SZKKA
Fotó: VN/SZKKA

Mindenesetre a hazaiak felkészültek, az SZKKA honlapján az alábbiak olvashatóak: „A hét során keményen dolgoztunk, hogy a kezdő sípszótól magabiztos, határozott játékkal lépjünk pályára. A stabil védekezés, a gyors lerohanások és a pontos támadásbefejezések kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy sikerrel zárjuk a mérkőzést. Tudjuk, mennyit jelent a szurkolók támogatása, ezért különösen várjuk, hogy hazai pályán, közönségünk előtt játszhassunk. A buzdítás mindig plusz erőt ad, és szeretnénk közösen ünnepelni a győzelmet a lefújás után.” 

Vereséggel kezdett az SZKKA ellenfele

Ami az újonc Kozármisleny csapatát illeti, Kovács Tamás vezetőedző alakulata a nyitányon hazai pályán négygólos, 27-23-as vereséget szenvedett a NEKA-tól. Legeredményesebb játékosuk Fodor Veronika volt öt találattal.
 

 

