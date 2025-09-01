szeptember 1., hétfő

Szoboszlai Dominik bombagólja: emlékezetes Haladás-gólokat gyűjtöttünk

Tóth Gábor
Szoboszlai Dominik egy közel 30 méteres, fantasztikus szabadrúgásgóllal nyerte meg a mérkőzést csapatának.

Forrás: Liverpool FC/X

Az angol Premier League harmadik fordulójának rangadóján, a Liverpool hazai pályán 1-0-s győzelmet aratott vasárnap este az Arsenal ellen. Ez a győzelem pedig nekünk magyaroknak is kedves, és nem csak azért, mert Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében két honfitársunk is a pályán volt, hanem, mert előbbi egy közel 30 méteres, fantasztikus szabadrúgásgóllal nyerte meg a mérkőzést csapatának.

Szoboszlai Dominik
Forrás: Liverpool FC/X

Szoboszlai Dominik bombagólja: emlékezetes Hali-gólokat gyűjtöttünk

A most a Király csapatát erősítő Németh Milán több nagyszerű találatot jegyzett Haladás-mezben.

A Haladás történetében több emlékezetes gól is akad - de akad egy olyan gól, amely végül nem lett gól, mert a játékvezető szerint nem talált kapuba Balassa hálószaggató lökete, pedig csak szétszaggatta a hálót... Egy fantomgól 1997-ből:

Tóth Péter legendás játékosa volt a Haladásnak, legendás bal lábbal. Egyik legszebb gólját mégis már visszavonulása után. osztrák mezben szerezte:

A Haladás ritkán lépett ki a nemzetközi porondra, de Kenesei Krisztián parádés szabadrúgásgólja emlékezetessé tette  kazah Irtis Pavlodar elleni 1-0-ás hazai győzelmet az Európa-liga selejtezőjében:

De az amatőr osztályokban is láthatunk brutális gólokat - mint például a szentpéterfai Mersits Dávid este, találata is mutatja:

Kérjük olvasóinkat, ha van a birtokukban videó látványos gólról, ne titkolják, osszák mag  vasi futball kedvelővel!

