Szoboszlai Dominikkal fotózkodtak a szombathelyi futballisták - fotó

Hétfőn este Etyeken rendezte a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (HLSZ) a már megszokott díjátadó gáláját. Az eseményre hivatalos volt az FC Liverpool labdarúgócsapatának magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik mellett Kovács Virág, Petrovics Petra és Urbán Viktória

Fotó: VN/Viktoria FC

Közös fotó Szoboszlai Dominikkal

Szoboszlai Dominikot a tavalyi esztendő legjobb külföldön játszó magyar futballistájának választották. A gálán ott volt a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának három játékosa, a csapatkapitány Kovács Virág, valamint Petrovics Petra és Urbán Viktória is.

Nos, a lányok egy közös képet készítettek Szoboszlai Dominikkal.