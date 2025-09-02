szeptember 2., kedd

Közös kép

1 órája

Szoboszlai Dominikkal fotózkodtak a szombathelyi futballisták - fotó

Címkék#Viktoria FC#Etyeken#Szoboszlai Dominik

A Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának három játékosa állt össze egy kép erejéig Szoboszlai Dominikkal.

Pum András

Hétfőn este Etyeken rendezte a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (HLSZ) a már megszokott díjátadó gáláját. Az eseményre hivatalos volt az FC Liverpool labdarúgócsapatának magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik mellett Kovács Virág, Petrovics Petra és Urbán Viktória
Fotó: VN/Viktoria FC

Közös fotó Szoboszlai Dominikkal

Szoboszlai Dominikot a tavalyi esztendő legjobb külföldön játszó magyar futballistájának választották. A gálán ott volt a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának három játékosa, a csapatkapitány Kovács Virág, valamint Petrovics Petra és Urbán Viktória is. 

Nos, a lányok egy közös képet készítettek Szoboszlai Dominikkal.

 

 

