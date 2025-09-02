Közös kép
1 órája
Szoboszlai Dominikkal fotózkodtak a szombathelyi futballisták - fotó
A Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának három játékosa állt össze egy kép erejéig Szoboszlai Dominikkal.
Hétfőn este Etyeken rendezte a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (HLSZ) a már megszokott díjátadó gáláját. Az eseményre hivatalos volt az FC Liverpool labdarúgócsapatának magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is.
Közös fotó Szoboszlai Dominikkal
Szoboszlai Dominikot a tavalyi esztendő legjobb külföldön játszó magyar futballistájának választották. A gálán ott volt a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatának három játékosa, a csapatkapitány Kovács Virág, valamint Petrovics Petra és Urbán Viktória is.
Nos, a lányok egy közös képet készítettek Szoboszlai Dominikkal.
