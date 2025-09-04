szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Kinevezés

1 órája

Hosszú idő után ismét magyar csapatot irányít a Haladás volt vezetőedzője

Címkék#tatabánya#Horváth Ferenc#vezetőedző

A labdarúgó NB III-ban szereplő Tatabánya a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Horváth Ferenc veszi át a csapat irányítását.

Pum András

Tatabányán Horváth Ferenc!

Tatabányán
Horváth Ferenc Tatabányán dolgozik tovább
Fotó: VN/OPUS Tigáz Tatabánya

Az NB III Észak-nyugati csoportjában, a tavasszal még NB II-es és az új idény kezdetén a feljutást célul kitűző Tatabánya hat forduló alatt háromszor győzött és háromszor kikapott, így csak a 6. helyen áll a tabellán, a vezetőség pedig már két hete megköszönte a csapatot addig irányító Klausz László munkáját. A 32-szeres válogatott csatár, Horváth Ferenc az elmúlt években számos csapatnál dolgozott vezetőedzőként az NB I-ben és az NB II-ben is (legutóbb Dunaújvárosban), de az elmúlt két évben nem dolgozott itthon, a ciprusi utánpótlásban tevékenykedett, legutóbb az Enoszisz Neon Paralimniu U17-es csapatát vezette bajnoki címre. Most Tatabányán dolgozik tovább.

A Haladás irányítását 2018 őszén- szeptember 4-én -  vette át Michal Hipptől – a szlovák tréner utolsó helyen adta át a csapatot. Végül hiába végzett a tavaszi eredmények alapján a negyedik helyen a Szombathelyi Haladás, utolsóként kiesett az első osztályból.

 

 

