Hosszú idő után ismét magyar csapatot irányít a Haladás volt vezetőedzője

Tatabányán Horváth Ferenc!

Horváth Ferenc Tatabányán dolgozik tovább

Fotó: VN/OPUS Tigáz Tatabánya

Az NB III Észak-nyugati csoportjában, a tavasszal még NB II-es és az új idény kezdetén a feljutást célul kitűző Tatabánya hat forduló alatt háromszor győzött és háromszor kikapott, így csak a 6. helyen áll a tabellán, a vezetőség pedig már két hete megköszönte a csapatot addig irányító Klausz László munkáját. A 32-szeres válogatott csatár, Horváth Ferenc az elmúlt években számos csapatnál dolgozott vezetőedzőként az NB I-ben és az NB II-ben is (legutóbb Dunaújvárosban), de az elmúlt két évben nem dolgozott itthon, a ciprusi utánpótlásban tevékenykedett, legutóbb az Enoszisz Neon Paralimniu U17-es csapatát vezette bajnoki címre. Most Tatabányán dolgozik tovább.

