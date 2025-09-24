szeptember 24., szerda

Sport

1 órája

Teke NB I: három vasi csapat is nyert

A teke NB I Észak-nyugati csoportjának 3. fordulójában a vasi csapatok közül a Szentgotthárd II., a Szombathely TOPIDO Nagymizdó és a Sárvári Kinizsi nyert.

Pum András

Szentgotthárdi VSE II.–Csákánydoroszlói TE 5:3 (3325-3323). Szentgotthárd, NBI I-es tekemérkőzés.

teke
A nagymizdói tekecsapat játékosa, Bagi Imre remekül dobott
Fotó: Archív/Unger Tamás

Szentgotthárd II.: Cserpnyák Á.580, Karba L. 567, László 557, Németh B. 537, Györke 591, Paár 493. Játékos-edző: Györke Tamás.

Csákánydoroszló: Velekei 504, Horváth R. 559, Sütő 572, Déri 563, Danyi 552, Meixner 573. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Jól indult a mérkőzés a szentgotthárdiak számára. Cserpnyák Árpád és Karba diadalmaskodott Velekei  és Horváth felett: 2:0 és 84 fás előnyük volt a hazaiaknak. Ezután László, valamint Németh Bálint és az őt váltó Németh László kerekedett felül a csákányi duón – Sütőn , illetve Dérin. A második kör után 2:2 volt az állás, de 43 fával még mindig a szentgotthárdiak vezettek. A harmadik fordulóban Paár  kikapott Meixnertől, Györke  viszont koncentrált utolsó gurításokkal tartotta itthon a csapatfát Danyi ellen.

Ifjúsági: 3:1 (996-967). Horváth P. 561, Végvári 435, illetve Simon B./Márton G. 500, Mihály 467.

Pápai Vasas TK–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker 6:2 (3390-3269). Pápa, NB I-es tekemérkőzés.

Fülöp Borozó: Németh S. 505, Boucsek 572, Csuka 531, Kondora 554, Tóth Á. 541, Rozmán 566. Edző: Vass László.

A pápai játékosok az első gurítástól fogva kihasználták a hazai pálya előnyét és magabiztos győzelmet arattak – megérdemelten.

Ifjúsági: 3:1 (997-981). Kovács Á. 495, Somogyi 486.

Sárvári Kinizsi–Mosonszentmiklós SE 6:2 (3383-3239). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 576, Farkas I. 561, Tóth P. 572, Hammer 548, Gombos 512, Banai 614. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban mindkét sárvári játékos megszerezte a csapatpontot és szerzett 66 fa előnyt. Középen további egy csapatponttal gazdagodtak a vasiak és tovább növeltük faelőnyüket. Az utolső sorban Bence remek teljesítményének köszönhetően újabb egy csapatpont és a többlet fáért járó két ponttal alakult ki a 6:2 hazai siker.

Ifjúsági: 3:1 (1033-912). Németh M. 535, Bödő 498.

Első hazai meccsén nyert a nagymizdói tekecsapat

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE–Rába ETO Győr 7:1 (3491-3434). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Szombathelyi TOPIDO Nagymizdó SE: Bagi I. 626, Rejtli 552, Krancz 586, Bagi M. 585, Nagy J. 565, Koczfán 577. Játékos-edző: Polgár Károly.

A harmadik fordulóig kellet várni, hogy a vasi csapat hazai környezetben Szombathelyen bemutatkozzon.

A nyitó sorban Bagi Imre remek, nem mindennap látható párharcban 626-os fát ért el, legyőzve ezzel a szintén hatszázas ellenfelét, Rejtlinek nem sikerült a pontszerzés. Középen Krancz nagy csatában, míg Bagi Milán valamivel könnyebben szerzett hazai pontot, de a csapatok közötti különbség csak 27 fa volt. A befejező sorban izgalmas csatában Koczfán és Nagy is pontot tudott szerezni, így egy szép összfával nagyarányú vasi győzelem született.

Ifjúsági: 4:0 (1080-972). Krancz 538, Szuklics 542

 

