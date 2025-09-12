Teke NB I: két hazai vasi vereség a rajton

Szentgotthárdi VSE II.-Rába ETO Győr SE 3:5 (3420-3422). Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

Györke Tamás, a Szentgotthárd II. tekecsapatának játékosa dobta a legtöbb vasi fát (607) a fordulóban

Fotó: Archív/Unger Tamás

Szentgotthárd II.: Karba L. 567, László 560, Németh B. 573, Németh L. (Kósa) 537, Györke 607, Cserpnyák Á. 576. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Az első körben Karba amennyivel nyert, László közel annyival kikapott. Ekkor 1:2 volt az állás és két fával a vendégek vezettek. Középen Németh Bálint győzött, mellette a Németh László-Kósa páros kikapott a mezőny legjobbja ellen. A második kört követően 2:2 vokt az állás, de 38 fával a győriek vezettek. Az utolsó körben Végén Györke legyőzte ellenfelét, míg Cserpnyák Árpád kikapott. Végig kiélezett mérkőzésen a jobban koncentráló Győr szerezte meg a két pontot.

Ifjúsági: 3:1 (979-976). Horváth P. 526, Végvári 453.

Sárvári Kinizsi–Nagykanizsa Teke SE 3:5 (3251-3263). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 566, Csirkovits/Németh A. 504, Tóth P. 565, Szijj 524, Gombos B. 561, Farkas 531. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 3:1 (1027-1020) Németh M. 495, Bödő 532.

További eredmények: Pápai Vasas–Bábolna SE 6:2, Ajka Kristály–Mosonszentmiklós 2:6.

Három vasi tekecsapat nem lépett pályára

A Csákánydoroszlói TE–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker és a TOPIDO Nagymizdó–Péti MTE mérkőzéseket október 19-én rendezik. Tíz, illetve tizenegy órakor.