1 órája
Teke NB I: két vasi győzelem
A teke NB I 2. fordulójában a vasi csapatok közül a Fülöp Borozó&Zöldfa Italker és a Szombathely TOPIDO Nagymizdó nyert. A teke NB I 2. forduló eredményei.
Az első fordulóból a teke NB I-ben Fülöp Borozó&Zöldfa Italker, a Szombathely TOPIDO Nagymizdó és a Csákánydoroszló meccsét halasztották el, így e három együttes a 2. fordulóban lépett pályára először.
Teke NB I.: nyert a Fülöp Borozó és a TOPIDO Nagymizdó
Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Nagykanizsa 8:0 (3500-3246). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.
Fülöp Borozó&Zöldfa Italker: Bejczi 543, Boucsek 592, Kondora 590, Csuka 563, Tóth Á. 603, Rozmán 609. Edző: Vass László.
Remekül kezdék a mérkőzést a hazaiak, az első sor után Bejczi Tamás és Boucsek Zoltán is három szettet nyerve szereték meg a csapatpontoka. A folytatásban Kondora Zsoltnak és Csuka Péternek sem okozott gondot begyűjtenie az újabb két pontot. A végére pedig mindkét sárvári játékos 600 fa feletti teljesítményt nyújtott (Rozmán Szabolcs 609, Tóth Áron 603). A Fülöp Borozó magabiztos győzelmet aratott.
Ifjúsági: 0:4 (1057-1094). Kovács Á, 531, Korcz 526.
Péti MTE-Sárvári Kinizsi 7:1 (3361-3137) Pét, NB I-es tekemérkőzés.
Sárvári Kinizsi: Farkas 539, Szijj 537, Tóth P. 537, Németh A. 494, Hammer 545, Gombos 515. Játékos-edző: Farkas Imre.
Ifjúsági: Balázs 561, Németh M. 553 (922-1114)
Mosonszentmiklós-Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE 3:5 (3251-3317) Győr, NB I-es tekemérkőzés.
Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE: Nagy J. 584, Bagi I. 608, Krancz 498, Polgár 541, Koczfán 553, Hegedüs 531. Játékos-edző: Polgár Károly.
A vasi csapat győri vendégszerepléssel kezdte az új bajnokságot. A mérkőzés kezdő sorában Bagi és Nagy mindkét csapatpontot megszerte és a mérkőzés legjobb eredményét elérő Baginak (608 fa) köszönhetően 92 fás előnybe került. A középső sorban mindkét pont a hazaiaké lett, a két csapat közötti különbség 35 fára csökkent. A befejező sorban Koczfán újabb pontot szerzett a vasi csapatnak ami a faelőnnyel együtt a Szombathely TOPIDO Nagymizdó győzelmét eredményezte, jól indítva ezzel az új szezont.
Ifjúsági: 0:4 (673-971) Krancz 483, Szuklics 488.
Csákánydoroszlói TE–Pápai Vasas TK 2:6 (3191-3352). Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.
Csákánydoroszló: Sütő 554, Horváth F. 511, Déri 532, Márton G. 505, Danyi 549, Meixner 540. Játékos-edző: Danyi Krisztián.
Az első sorban osztoztak a pontokon a csapatok, Sütő Zsolt 90 dobásig nagyon jól tartotta a lépést a pápaiak kiváló tekésével – Bódai Ferenccel –, de végül felülkerekedett a vendég csapat játékosa, míg a Horváth Ferenc/Velekei Martin páros küzdelmes párharcban győzedelmeskedett. A középső sorban a pápai Nagy Máté 600-as faeredményével 114 fával elhúztak a vendégek és mivel a másik párharcban is pápai siker született 1-3-ra alakult az állás. A befejező sorban pontosztozkodás történt, de a csapatfa előnyt már magabiztosan megőrizték a veszprém megyeiek, így megérdemelten vitték el a két pontot.
Ifjúsági: 1:3 (999-1041). Velekei 549, Simon B. 450.
Bábolna SE–Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3397-3287). Bábolna, NB I-es tekemérkőzés.
- Szentgotthárd II.: László 541, Kropf B. 554, Karba 559, Németh B. 572, Cserpnyák Á. 548, Németh L. 513. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.
- Az első sorban László és Kropf a magabiztosan játszó hazaiak ellen kikapott. Ekkor 2-0-ra és 56 fával mentek a hazaiak. A második sorban Karba és Németh Bálint jó kezdéssel megtartották a győzelemhez szükséges előnyt: 2-2 és 22 faelőnye volt a Bábolnának. A végén Cserpnyák és Németh László gurításaikkal próbálták döntetlenre hozni a meccset, de a rutinos hazaiak végül megnyerték mindkét párharcot.
- Ifjúsági: 3:1 (1061-910) Horváth P. 526, Kropf 384.