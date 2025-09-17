szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

1 órája

Teke NB I: két vasi győzelem

Címkék#eredmények#sport#teke

A teke NB I 2. fordulójában a vasi csapatok közül a Fülöp Borozó&Zöldfa Italker és a Szombathely TOPIDO Nagymizdó nyert. A teke NB I 2. forduló eredményei.

Pum András

Az első fordulóból a teke NB I-ben Fülöp Borozó&Zöldfa Italker, a Szombathely TOPIDO Nagymizdó és a Csákánydoroszló meccsét halasztották el, így e három együttes a 2. fordulóban lépett pályára először.

teke NB I
A Fülöp Borozó simán nyert a teke NB I. 2. fordulójában
Fotó: VN/Fülöp Borozó&Zöldfa Italker

Teke NB I.: nyert a Fülöp Borozó és a TOPIDO Nagymizdó

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Nagykanizsa 8:0 (3500-3246). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker: Bejczi 543, Boucsek 592, Kondora 590, Csuka 563, Tóth Á. 603, Rozmán 609.  Edző: Vass László.

Remekül kezdék a mérkőzést a hazaiak, az első sor után Bejczi Tamás és Boucsek Zoltán is három szettet nyerve szereték meg a csapatpontoka. A folytatásban Kondora Zsoltnak és Csuka Péternek sem okozott gondot begyűjtenie az újabb két pontot. A végére pedig mindkét sárvári játékos 600 fa feletti teljesítményt nyújtott (Rozmán Szabolcs 609, Tóth Áron 603). A Fülöp Borozó magabiztos győzelmet aratott.

Ifjúsági: 0:4 (1057-1094). Kovács Á, 531, Korcz 526.

Péti MTE-Sárvári Kinizsi 7:1 (3361-3137) Pét, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Farkas 539, Szijj 537, Tóth P. 537, Németh A. 494, Hammer 545, Gombos 515. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: Balázs 561, Németh M. 553 (922-1114)

Mosonszentmiklós-Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE 3:5 (3251-3317) Győr, NB I-es tekemérkőzés.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE: Nagy J. 584, Bagi I. 608, Krancz 498, Polgár 541, Koczfán 553, Hegedüs 531. Játékos-edző: Polgár Károly.

A vasi csapat győri vendégszerepléssel kezdte az új bajnokságot. A mérkőzés kezdő sorában Bagi és Nagy mindkét csapatpontot megszerte és a mérkőzés legjobb eredményét elérő Baginak (608 fa) köszönhetően 92 fás előnybe került. A középső sorban mindkét pont a hazaiaké lett, a két csapat közötti különbség 35 fára csökkent. A befejező sorban Koczfán újabb pontot szerzett a vasi csapatnak ami a faelőnnyel együtt a Szombathely TOPIDO Nagymizdó győzelmét eredményezte, jól indítva ezzel az új szezont.

Ifjúsági: 0:4 (673-971) Krancz 483, Szuklics 488.

Csákánydoroszlói TE–Pápai Vasas TK 2:6 (3191-3352). Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 554, Horváth F. 511, Déri 532, Márton G. 505, Danyi 549, Meixner 540. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Az első sorban osztoztak a pontokon a csapatok, Sütő Zsolt 90 dobásig nagyon jól tartotta a lépést a pápaiak kiváló tekésével – Bódai Ferenccel –, de végül felülkerekedett a vendég csapat játékosa, míg a Horváth Ferenc/Velekei Martin páros küzdelmes párharcban győzedelmeskedett. A középső sorban a pápai Nagy Máté 600-as faeredményével 114 fával elhúztak a vendégek és mivel a másik párharcban is pápai siker született 1-3-ra alakult az állás. A befejező sorban pontosztozkodás történt, de a csapatfa előnyt már magabiztosan megőrizték a veszprém megyeiek, így megérdemelten vitték el a két pontot.

Ifjúsági: 1:3 (999-1041). Velekei 549, Simon B. 450.

Bábolna SE–Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3397-3287). Bábolna, NB I-es tekemérkőzés.

  • Szentgotthárd II.: László 541, Kropf B. 554, Karba 559, Németh B. 572, Cserpnyák Á. 548, Németh L. 513. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.
  • Az első sorban László és Kropf a magabiztosan játszó hazaiak ellen kikapott. Ekkor 2-0-ra és 56 fával mentek a hazaiak. A második sorban Karba és Németh Bálint jó kezdéssel megtartották a győzelemhez szükséges előnyt: 2-2 és 22 faelőnye volt a Bábolnának. A végén Cserpnyák és Németh László gurításaikkal próbálták döntetlenre hozni a meccset, de a rutinos hazaiak végül megnyerték mindkét párharcot.
  • Ifjúsági: 3:1 (1061-910) Horváth P. 526, Kropf 384.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu