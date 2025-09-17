Teke NB I: két vasi győzelem

Az első fordulóból a teke NB I-ben Fülöp Borozó&Zöldfa Italker, a Szombathely TOPIDO Nagymizdó és a Csákánydoroszló meccsét halasztották el, így e három együttes a 2. fordulóban lépett pályára először.

A Fülöp Borozó simán nyert a teke NB I. 2. fordulójában

Fotó: VN/Fülöp Borozó&Zöldfa Italker

Teke NB I.: nyert a Fülöp Borozó és a TOPIDO Nagymizdó

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Nagykanizsa 8:0 (3500-3246). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker: Bejczi 543, Boucsek 592, Kondora 590, Csuka 563, Tóth Á. 603, Rozmán 609. Edző: Vass László.

Remekül kezdék a mérkőzést a hazaiak, az első sor után Bejczi Tamás és Boucsek Zoltán is három szettet nyerve szereték meg a csapatpontoka. A folytatásban Kondora Zsoltnak és Csuka Péternek sem okozott gondot begyűjtenie az újabb két pontot. A végére pedig mindkét sárvári játékos 600 fa feletti teljesítményt nyújtott (Rozmán Szabolcs 609, Tóth Áron 603). A Fülöp Borozó magabiztos győzelmet aratott.

Ifjúsági: 0:4 (1057-1094). Kovács Á, 531, Korcz 526.

Péti MTE-Sárvári Kinizsi 7:1 (3361-3137) Pét, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Farkas 539, Szijj 537, Tóth P. 537, Németh A. 494, Hammer 545, Gombos 515. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: Balázs 561, Németh M. 553 (922-1114)

Mosonszentmiklós-Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE 3:5 (3251-3317) Győr, NB I-es tekemérkőzés.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE: Nagy J. 584, Bagi I. 608, Krancz 498, Polgár 541, Koczfán 553, Hegedüs 531. Játékos-edző: Polgár Károly.

A vasi csapat győri vendégszerepléssel kezdte az új bajnokságot. A mérkőzés kezdő sorában Bagi és Nagy mindkét csapatpontot megszerte és a mérkőzés legjobb eredményét elérő Baginak (608 fa) köszönhetően 92 fás előnybe került. A középső sorban mindkét pont a hazaiaké lett, a két csapat közötti különbség 35 fára csökkent. A befejező sorban Koczfán újabb pontot szerzett a vasi csapatnak ami a faelőnnyel együtt a Szombathely TOPIDO Nagymizdó győzelmét eredményezte, jól indítva ezzel az új szezont.

Ifjúsági: 0:4 (673-971) Krancz 483, Szuklics 488.

Csákánydoroszlói TE–Pápai Vasas TK 2:6 (3191-3352). Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.