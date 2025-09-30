szeptember 30., kedd

Sport

4 órája

Teke NB I: két vasi nyert, kettő kikapott - elmaradt a Sárvári Kinizsi meccse

Címkék#sport#teke NB I.#teke

A teke NB I 4. fordulójában a Fülöp Borozó és a Szombathely TOPIDO Nagymizdó nyert, a Szentgotthárd II. és a Csákánydoroszló kikapott. Elmaradt a Sárvári Kinizsi győri bajnokija.

Pum András

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker–Péti MTE 6:2 (3400-3287). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

teke
Rozmán Szabolcs, a Fülöp Borozó tekecsapatának játékosa jó teljesítményt nyújtott
Fotó: Benkő Sándor

Fülöp Borozó: Vass 554, Németh A. 549, Kondora 541, Tóth Á. 599, Rozmán 596, Boucsek 561. Játékos-edző: Vass László.
Az első sorban Vass és  Németh gurított, szorosan alakult mind a két párharc, egy pontot szereztek a sárváriak. A második sorban Tóth magabiztos játékkal hozta a pontot, míg Kondora a pétiek legjobbja ellen nem tudott pontot szerezni: 2:2. Az utolsó sorban Rozmán és Boucsek is magabiztosan hozta a csapatpontot, így a hazai együttes 6:2-re nyert. 
Ifjúsági: 3:1 (1049-989). Kovács Á. 527, Korcz 522.
Pápai Vasas–Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3287-3203). Pápa, NB I-es tekemérkőzés.
Szentgotthárd II.: László/Paár 494, Karba L. 523, Németh B. 514, Kropf 575, Györke 565, Németh L. 532. Játékos-edző: Györke Tamás.
Az első körben László és Paár, valamint Karba alulmaradtak a hazaiak fiataljai ellen: 2:0 a hazaiaknak és 81 fával vezettek. A következő sorban Németh Bálint formán  kívül játszva kikapott, míg Kropf remek játékkal nyerte a meccsét: 3-1 és 73 fás előny a Pápának. Az utolsó körben Györke győzött, míg Németh László vesztesen hagyta el a pályát. A gyenge napot kifogó pápaiak így is nyertek.
Ifjúsági: 4:0 (1092-972). Cégvári K./Kropf 429, Horváth P. 543. 
Bábolna SE–Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE 2:6 (3249-3396). Bábolna, NB I-es tekemérkőzés.
TOPIDO Nagymizdó: Nagy J. 560, Polgár 575, Hegedüs 543, Bagi I. 587, Krancz 554, Rejtli 577. Játékos-edző: Polgár Károly.
Az első sorban Polgár és Nagy jól játszva, a vártnál is könnyebben szerzett pontokat, és a gyenge hazai kezdésnek köszönhetően 100 fás előnyre tettek szert a vasiak. A folytatásban Hegedüs és a nagyszerű formában lévő Bagi Imre (587) lépett pályára, pontszerzés a mérkőzés legjobb fájával csak utóbbinak sikerült. A befejező sorban Krancz tartotta a lépést ellenfelével, Rejtli pedig magabiztosan szerezte meg pontját. A vasi alakulatban nem volt gyenge eredmény, így a vártnál simább mérkőzésen szerezte meg újabb győzelmét
Ifjúsági: 0:4 (637-967). Szabó B. 486, Krancz 481. 
Csákánydoroszlói TE–Ajka Kristály SE 3:5 2372-3278). Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.
Csákánydoroszló: Horváth R. 535, Sütő 555, Déri 578, Márton 520, Danyi 556, Meixner 528. Játékos-edző: Danyi Krisztián. 
Mindhárom sorban osztoztak a csapatpontokon a csapatok. A csákányiak pontjait sorban Sütő Zsolt, Déri Márton és Meixner László szállította. A végig izgalmas és szoros küzdelemből a vendég ajkai csapat jött ki minimális különbséggel győztesen Papp Béla rutinjának köszönhetően.
Ifjúsági: 4:0 (1075-952). Velekei 565, Mihály 510. 

Elhalasztották a Győr-Sárvári Kinizsi tekemeccset

A Rába ETO Győr SE–Sárvári Kinizsi mérkőzést a vendégek kérésére elhalasztották. A meccset október 18-án pótolják. 

 

