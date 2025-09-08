szeptember 8., hétfő

Teke: szentgotthárdi bravúrpont a bajnoki címvédőnél

A teke Szuperliga 1. fordulójában a Szentgotthárdi VSE értékes döntetlent ért el a tavalyi bajnok Zalaegerszeg vendégeként.

Pum András

Zalaegerszegi TK-Szentgotthárdi VSE 4:4 (3764-3624). Zalaegerszeg, Szuperliga tekemérkőzés, 1. forduló.

teke
Jogos a szentgotthárdi tekecsapat öröme
Fotó: VN/Szentgotthárdi VSE

ZTK: Járfás Sz. 641, Móricz/Németh A. 591, Horváth Z. 629, Kiss N. 611, Nemes 619, Zapletán 673. 

Szentgotthárd:  Takács T. 546, Járfás L. 609, Pákai 661, Cserpnyák M. 625, Oswald 651, Walcher 532. Edző: Tróbert József.

Az első sorban Takács Tamás nem fogott ki jó napot, simán kikapott a hazai klasszistól, Járfás Szilárdtól. Járfás László viszont végig koncentráltan, szépen játszva győzni tudott a sérülés miatt cserét kérő Móricz Zoltán, majd az őt váltó Németh Attila ellen. Pákai Zsolt 661 fát elérve 4:0 arányban győzte le Horváth Zoltánt A második sorban Walcher Roman nem bírt a remeklő hazai klasszissal, Zapletán Zsomborral. Cserpnyák Martin viszont 0-2-es hátrányból visszajött és megverte a sokszoros felnőtt világbajnokot, Kiss Norbertet. Oswald Dániel új egyéni csúcsot elérve, végig óriási koncentrációval játszva utolsó dobással verte a hazaiak világbajnok csapatkapitányát, Nemes Attilát. 

Így a gotthárdiak pontot raboltak a bajnoki címvédő ZTE otthonából!

Ifjúsági: 3:1 (1139-1078). Reibling 481, Kropf 591.

A balogunyomi tekecsapat később játssza le meccsét

A Balogunyom-Szank mérkőzést később rendezik.

 

