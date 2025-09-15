Teke Szuperliga: csak ráijeszteni tudtak a szentgotthárdiakra

Szentgotthárdi VSE–Herend VTK 6:2 (3536-3462). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Oswald 601, Cserpnyák M. 580, Györke 603, Járfás 605, Pákai 576, Takács T. 552. Edző: Tróbert József.

Herend: Senek 629, Kis Á. 592, Kis D./Panyi 592, Etlinger 595, Hegyi 576, Fódi/Kerner 517.

A teke Szuperliga 2. fordulójában a Szentgotthárd legeredményesebb játékosa, Járfás László volt

Fotó: Szendi Péter

Az első sorban hideg zuhanynak megfelelő meglepetést okoztak a herendiek. Cserpnyák Martin nem volt a helyzet magaslatán és kikapott a jól játszó vendégjátékostól, míg mellette Oswald is gyengébb napot kifogva alul maradt a meccs legjobb fáját elérő ellenfele ellen. Az eredményjelzőn pedig ekkor 0-2 állt. Középen azonban a debütáló, az NB I-es csapatot erősítő Györke kiválóan játszva hozta vissza a fahátrányt, és győzött. Járfás is koncentrált tudott maradni a fontos helyzetekben így már vezetéshez jutottak a vasiak a záró kör előtt. Pákai “álmos” teljesítményt nyújtott, de a csapatpontot így is itthon tudta tartani. Takács Tamás pedig nagy csatát vívott, ahol szintén nyert. A Szentgotthárd így végül 6:2-re győzött.

Ifjúsági: 0:4 (1029-1108). Végvári K. 505, Reibling 524.

Teke Szuperliga: nem ment a balogunyomi csapatnak

Szegedi TE–Balogunyom TK 7:1 (3606-3404). Szeged, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szeged: Bíró P. 581, Somodi 603, Karsai D. 598, Molnár P. 615, Tóth R. 586, Karsai L. 623.

Balogunyom: Biró B. 549, Svajda Z. 587, Horváth M. 648, Józsa 541, Kuslics/Virág 541, Szabó A./Cserei 528. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Biró gyenge teljesítménnyel nem tudott pontot szerezni. Svajda két gyengébb periódusa után szintén vereséget szenvedett. Ekkor 2:0-ra és 48 fával vezettek a hazaiak. A második sorban Józsa egy gyenge szett után feljavult, de ez is kevés volt a győzelemhez. Horváth Márton nagyszerű formáját hozva, mérkőzés legjobb eredményét érte el 648 fával: 3:1 és 72 fás szegedi előny. A befejező sorban Kuslicsot és Szabó Attilát a 61. gurítástól Virág és Cserei váltotta, de ebben a párosításban is hazai győzelem született.

Nagyon szezon eleji formában játszott a balogunyomi csapat és ez a rutinos szegedi csapat ellen csak ilyen arányú vereséget eredményezhetett.

Ifjúsági: 1:3 (1092-1105). Tóth L. 540, Völgyi 565.

