szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

3 órája

Teke Szuperliga: csak ráijeszteni tudtak a szentgotthárdiakra

Címkék#eredmények#sport#teke

A teke Szuperliga 2. fordulójában a Szentgotthárdi VSE hazai pályán nyert, míg a Balogunyom TK idegenben kikapott.

Pum András

Szentgotthárdi VSE–Herend  VTK 6:2 (3536-3462). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.
Szentgotthárd: Oswald 601,  Cserpnyák M. 580, Györke  603, Járfás 605, Pákai 576, Takács T. 552. Edző: Tróbert József.
Herend: Senek 629, Kis Á. 592, Kis D./Panyi 592, Etlinger 595, Hegyi 576, Fódi/Kerner 517. 

Teke Szuperliga
A teke Szuperliga 2. fordulójában a Szentgotthárd legeredményesebb játékosa, Járfás László volt
Fotó: Szendi Péter

Az első sorban hideg zuhanynak megfelelő meglepetést okoztak a herendiek. Cserpnyák Martin nem volt a helyzet magaslatán és kikapott a jól játszó vendégjátékostól, míg mellette Oswald is gyengébb napot kifogva alul maradt a meccs legjobb fáját elérő ellenfele ellen. Az eredményjelzőn pedig ekkor 0-2 állt.  Középen azonban a debütáló, az NB I-es csapatot erősítő Györke kiválóan játszva hozta vissza a fahátrányt, és győzött. Járfás is koncentrált tudott maradni a fontos helyzetekben így már vezetéshez jutottak a vasiak a záró kör előtt. Pákai  “álmos” teljesítményt nyújtott, de a csapatpontot így is itthon tudta tartani. Takács Tamás pedig nagy csatát vívott, ahol szintén nyert. A Szentgotthárd így végül 6:2-re győzött.
Ifjúsági: 0:4 (1029-1108). Végvári K. 505, Reibling 524.

Teke Szuperliga: nem ment a balogunyomi csapatnak

Szegedi TE–Balogunyom TK 7:1 (3606-3404). Szeged, teke Szuperliga-mérkőzés.
Szeged: Bíró P. 581, Somodi 603, Karsai D. 598, Molnár P. 615, Tóth R. 586, Karsai L. 623. 
Balogunyom: Biró B. 549, Svajda Z. 587, Horváth M. 648, Józsa 541, Kuslics/Virág 541, Szabó A./Cserei 528. Edző: Svajda Győző.
Az első sorban Biró gyenge teljesítménnyel nem tudott pontot szerezni. Svajda két gyengébb periódusa után szintén vereséget szenvedett. Ekkor 2:0-ra és 48 fával vezettek a hazaiak. A második sorban Józsa egy gyenge szett után feljavult, de ez is kevés volt a győzelemhez. Horváth Márton nagyszerű formáját hozva, mérkőzés legjobb eredményét érte el 648 fával: 3:1 és 72 fás szegedi előny. A befejező sorban Kuslicsot és Szabó Attilát a 61. gurítástól Virág és Cserei váltotta, de ebben a párosításban is hazai győzelem született. 
Nagyon szezon eleji formában játszott a balogunyomi csapat és ez a rutinos szegedi csapat ellen csak ilyen arányú vereséget eredményezhetett.
Ifjúsági: 1:3 (1092-1105). Tóth L. 540, Völgyi 565. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu