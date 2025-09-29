szeptember 29., hétfő

2 órája

Teke Szuperliga: őrült meccsen nyert a Szentgotthárd

Címkék#teke szuperliga#meccsen#Szentgotthárd Szentgotthárdi VSE

A teke Szuperliga 4. fordulójában a Szentgotthárd izgalmas meccsen a Kaposvárt, a Balogunyom pedig a Salgóbátonyt győzte le.

Pum András

Szentgotthárdi VSE–Investment Közutasok Kaposvári TK 5:3 (3671-3668). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

teke
Volt oka az örömre a szentgotthárdi tekecsapatnak
Fotó: VN/Szentgotthárdi VSE


Szentgotthárdi VSE: Pákai 589, Cserpnyák M. 614, Oswald 594, Borsos 632, Járfás 640, Takács T. 602. Edző: Tróbert József.
Investment Közutasok Kaposvári TK: Juhász 595, Farkas 630, Pintér 612, Nagy G. 592, Farkas 610, Kozma 629. 
Az első sorban Pákai Zsolt kevesebb ütött fával is megszerezte a csapatpontot. A másik meccsen Cserpnyák Martin sokáig vezetett a tobbszörös világbajnok Farkas Sándor ellen, végül azonban a kaposvári játékosé lett a csapatpont. Az első forduló után 1:1 volt az állás és csapatfában sem volt nagy különbség. A második fordulóban Borsos Bence nagyon jól játszva nyert, míg Oswald Dániel néhány fával kikapott. Az utolsó forduló előtt 2:2 volt az eredmény és mivel a fa is szinte ugyanannyi volt, még semmi sem dőlt el. A harmadik kört a kaposváriak kezdték jobban, ,ár 30-40 fával is vezettek – úgy tűnt, ők nyerik a mérkőzést. Noha Takács Tamás kikapott, Járfás László remekül játszva végül behúzta a meccsét és mivel fában is kiemelkedőt (640 fa) nyújtott, így a Szentgotthárd végül három fával megnyerte a végig kiélezett, izgalmas összecsapást.
Ifjúsági: 4:0 (1127-1003). Végvári 550, Reibling 576. 
Salgóbátony TK–Balogunyom TK  2:6 (3537-3593). Bátornyterenye, teke Szuperliga-mérkőzés.
Salgóbátony TK: Stréer 588, Sáfár 549, Balázs 583, Gubán 610, Kiss M. 581, Telek 626.
Balogunyom TK: Józsa 615, Horváth M. 593, Svajda Z. 606, Virág 575, Kuslics 585, Szabó A. 619. Edző: Svajda Győző.
Az első sorban Józsa Gábor jó játékkal győzte le ellenfelét. Horváth Márton is magabiztosan szerezte meg a csapatpontot. Ekkor 2:0-ra és 71 fával vezettek a vasiak. A második sorban Virág Bence sem játszott rosszul, de rutinos ellenfele ellen ez kevés volt. Svajda Zoltán viszont ismét jó formában, szoros mérkőzést nyert. A második forduló után 1:3 vlt az állás és 59 fával mentek a vasiak. A befejező sorban Kuslics Gergely a döntő pillanatokban jobban koncentrált, így megszületett a negyedik unyomi pont. Szabó Attila a legjobb balogunyomi eredményt érte el (619 fa), de így is a szintén legjobb teljesítményt nyújtó hazai játékosè lett a pont.
A balogunyomi csapat nagyon összeszedetten játszott és megérdemelten szerezte meg az értékes győzelmet.
Ifjúsági: a hazai csapat nem tudott kiállni a mérkőzésre, így a két pont 4:0-al a balogunyomi együttesé lett
 

További eredmények: Szeged–Zalaegerszeg 2:6, Oroszlámy–Herend 7:1, Köfém–Szank 6:2. 
 

Vasi tekerangadó szombaton

A bajnoki tabellán a Szentgotthárd jelenleg a 2., míg a Balogunyom a 8.helyen áll. A következő, 5. fordulóban szombaton 13 órakor a Balogunyom a Szentgotthárdot fogadja a szombathelyi VAOSZ tekecsarnokban.
 

 

