Teke Szuperliga: szentgotthárdi győzelem, balogunyomi vereség

Balogunyom TK-Investment Közutasok Kaposvár 1:7 (3528-3686). Szombathely, VAOSZ-csarnok, teke Szuperliga-mérkőzés.

A szentgotthárdi tekecsapat játékosa, Cserpnyák Martin 559 fát dobott

Fotó: Szendi Péter

Balogunyom: Józsa/Biró B. 539, Horváth M. 575, Virág 583, Svajda 645, Szabó A. 601, Kuslics 585. Edző: Svajda Győző.

Kaposvár: Farkas 612, Nagy G. 612, Németh M. 598, Pintér 628, Kozma 626, Farkas Á. 610.

A balugunyomi Svajda Zoltán egyéni csúcsot ért el

Fotó: Szendi Péter

Az első sorban Józsa Gábornak nem ment jól a játék, Biró Benjamin váltotta, de a pont így is a vendégeké maradt. Horvàth Márton jól kezdett, de a végén itt is kaposvári pont született (0:2 és - 110 fa). A középső sorban Virág Bence egy szett kivételével jól játszott, a pont mégis a vendégeké lett. Svajda Zoltán remek formában játszva, egyéni csúccsal (645 fa), a mérkőzés legjobb eredményével szerezte meg a hazai pontot. Ekkor 3:1-re és 108 fával vezettek a kaposváriak. A befejező sorban Szabó Attila és Kuslics Gergely játékára sem lehetett panasz, de így is alulmaradtak a jól játszó ellenfeleik ellen (1:7).

Az első hazai mérkőzésükön már javuló formát mutattak a balogunyomiak a válogatottakkal és jó játékosokkal felálló kaposvári csapat ellen.

Ifjúsági: 3:1 (1157-1124). Tóth L. 583, Völgyi 574

Hosszú utazás után nyert a szentgotthárdi tekecsapat

Szanki OBSE-Szentgotthárdi VSE 1:7 (3196-3350). Szank, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szank: Mózer 533, Veres 581, Kállai 514, Tóth-Bagi 554, Iványi 521, Rávai 492.

Szentgotthárd: Cserpnyák M. 559, Pákai 541, Járfás 591, Oswald 573, Walcher/Borsos 547, Takács T./Karba B. 539. Edző: Tróbert József.

Az első sorban a nehéz szanki pályán a Pákai Zsolt nem bírt a hazaiak legjobbjával, Veres Zsolttal. A másik pályán viszont Cserpnyák Martin simán győzött. Az első kör után 1:1 volt az állás és nem túl jelentős faelőnnyel, de a szankiak vezettek. A második sorban Járfás László remek játékkal győzött, míg Oswald Dániel szintén jó teljesítménnyel begyűjtött a csapatpontot. A vasiak 3:1-re és 70-80 fával vezettek – félig-meddig ekkor már eldőlt a mérkőzés. Az utolsó sorban mindkét meccset a szentgotthárdiak nyerték, Tróber József ráadásul mindkét kezdőjátékosát le is tudta cserélni. A gotthárdiak összességében magabiztosan nyertek távoli túrájukon.

Ifjúsági: 0:4 (964-1075). Reibling 514, Kropf 561.