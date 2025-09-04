szeptember 4., csütörtök

Kezdődik

1 órája

Teke Szuperliga: Zalagerszegen a Szentgotthárd, elmarad a Balogunyom bajnokija

Hétvégén kezdődik a 2025/26-os férfi teke Szuperliga-bajnokság. Vármegyénket két együttes, a Szentgotthárdi VSE és a Balogunyom TK képviseli. Mint ismert, a Répcelaki SE visszalépett.

Pum András

Az első fordulóban csak a szentgotthárdi tekecsapat lép pályára (szombat, 13.00, idegenben Zalaegerszeg), a balogunyomiak későbbre halasztották a Szank elleni hazai bajnokijukat.

Pákai Zsolt, a teke Szuperligában szereplő Szentgotthárd válogatott játékosa
A teke Szuperligában szereplő Szentgotthárd válogatitt játékosa. Fotó: Archív/Unger Tamás

Teke Szuperliga: hétvégén kezdődik a bajnokság

– Júliusban kezdtük az edzéseket, augusztusban játszottuk az első edzőmérkőzésünket – mondta Tróbert József, a Szentgotthárd edzője. – Játszottunk többek között a Győri Iparechnika női csapatával, az osztrák Neunkirchen együttesével, legutóbb pedig egy négyes tornán vettünk részt a Zalaeegerszeg, a Csákánydoroszló és a Szentgottárd II társasásában, ahol 3640 fával a zalaiak mögött nem sokkal lemaradva másodikak lettünk. A felkészülésünk összességében jól sikerült, a betegségek, és a sérülések elkerültel bennünk. Nem változott a játékoskeretünk, az a legnagyobb erősítés, hogy végre mindenki egészséges és hadrafogható. Az első két meccsen munkahelyi elfoglaltsága miatt Borsos Bencére nem számíthatok. Ami a célokat illeti, vagy a Magyar Kupában vagy a bajnokságban szeretnénk olyan pozícióban végezni, amellyel ki tudunk lépni a nemzetközi porondra. A bajnokságban a Zalaegerszeg kiemelkedik a mezőnyből, utána a Kaposvár éa a Szeged következik – szeretnénk felzárkózni melléjük és dobogón végezni. A kötelező meccseket hoznunk kell, az úgynevezett nagycsapatokat pedig hazai pályán meg akarjuk szorongatni – vagy akár legyőzni.  Fiatal csapatunk évről-évre fejlődik, rutinosabb lesz, remélem a 3700 körüli fatátlagot elérjük. A rajton szombaton a bajnoki címvédő, válogatott játékosokkal felálló Zalaegerszeghez utazunk, de nem adjuk olcsón a bőrünket, szeretnénk alaposan megszorongatni ellenfelünket.

– Július 15-én kezdtük a felkészülkést heti két edzés mellett hétvégente felkészülési meccset vívtunk, vagy tornán szerepeltünk – jelezte Svajda Győző, a Balogunyom edzője. – Megmérkőztünk a Csornával, a horvát Zapresic ificsapatával, az FTC-vel, részt vettünk a Savaria Kupán és indultunk pápai tornán is. A keretünkben annyi a változás, hogy egy évnyi kihagyás után Józsa Gábor játékra jelentkezett.  Répcelakról visszatértünk a VAOSZ-pályára, amelyik sokkal jobb, mint amikor utoljára itt játszottunk. Más kérdés, hogy hiába hazai pálya, még nekünk is szoknunk kell. Tavaly újoncként hatodikak lettünk, nem lehet más célunk, mint a bennmaradás. Az utolsó két helyezett kiesik, az előtte lévő osztályozót vív – minimum három csapatot meg kell előznünk. Az újonc Herend és az Oroszlány megerősödött, nehezebb dolgunk lesz, mint tavaly volt. De folyamatosan fejlődnek a játékosok, a faátlagok is egyre jobbak, bővebb a keretünk – bizakodóak vagyuunk! 
 

 

