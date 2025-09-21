szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

52 perce

Többhetes kihagyás vár az SZKKA csapatkapitányára

Címkék#kényszerszünet#Pődör Rebeka#csapatkapitány

Az SZKKA korábbi válogatott kerettag játékosa, Pődör Rebeka a legutóbbi, Kozármisleny elleni hazai bajnoki mérkőzésen szenvedett részleges bokaszalag-szakadást. Többhetes kihagyás elé nézhet.

Pum András

Vezáráldozattal járt a női kézilabda NB I-ben szereplő Szombathelyi KKA Kozármisleny elleni 28-26-os győzelme. A kék-fehérek csapatkapitányát, kulcsemberét, tavalyi NB I-es gólkirályát, Pődör Rebekát ugyanis le kellett cserélni - a korábban a felnőttválogatottba is behívott játékos részleges bokaszalag-szakadást szenvedett a mérkőzésen. Többhetes pihenőr várhat rá.

többhetes
Pődör Rebekára többhetes kényszerszünet vár
Fotó: VN/SZKKA

Pődör Rebekára többhetes kényszerszünet vár

- A meccsen véletlenül ráléptem ellenfelem lábára és ahogy lefordultam róla, nagyon nagy fájdalmat éreztem - mondta Pődör Rebeka. - A vizsgálatok azt mutatják, hogy szerencsére nincs törés, viszont részlegesen elszakadt a jobb bokaszalagom. Pont ma kezdem el a gyógytornát és kezeléseket is kapok - azt még pontosan nem tudom megmondani, mennyit kell kihagyni, de nagyjából három-négy hétig nem játszhatok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu