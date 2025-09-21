Többhetes kihagyás vár az SZKKA csapatkapitányára

Vezáráldozattal járt a női kézilabda NB I-ben szereplő Szombathelyi KKA Kozármisleny elleni 28-26-os győzelme. A kék-fehérek csapatkapitányát, kulcsemberét, tavalyi NB I-es gólkirályát, Pődör Rebekát ugyanis le kellett cserélni - a korábban a felnőttválogatottba is behívott játékos részleges bokaszalag-szakadást szenvedett a mérkőzésen. Többhetes pihenőr várhat rá.

Pődör Rebekára többhetes kényszerszünet vár

Fotó: VN/SZKKA

- A meccsen véletlenül ráléptem ellenfelem lábára és ahogy lefordultam róla, nagyon nagy fájdalmat éreztem - mondta Pődör Rebeka. - A vizsgálatok azt mutatják, hogy szerencsére nincs törés, viszont részlegesen elszakadt a jobb bokaszalagom. Pont ma kezdem el a gyógytornát és kezeléseket is kapok - azt még pontosan nem tudom megmondani, mennyit kell kihagyni, de nagyjából három-négy hétig nem játszhatok.