45 perce
Tokiói atlétikai vb: Szabados és Rába is elégedett
A tokiói atlétikai világbajnokságon kalapácsvetésben bronzérmet szerző Halász Bencén kívül klutársa, Rába Dániel (Dobó SE) és a Haladás VSE sportolója, Szabados Ármin is remekül szerepelt.
Azért az nem kis dolog, hogy egy atlétikai világbajnokság döntőjébe három magyar sportoló is kvalifikálja magát. Az meg különösen nagy szó, hogy mindhárom vasi. Így volt ez Tokióban, ahol a férfi kalapácsvetés döntőjében Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin személyében három szombathelyi kalapácsvető szerepelt.
Szabados Ármin boldog, hogy Tokióban lehetett
A Haladás VSE sportolója, Szabados Ármin mindössze 19 évesen, első felnőtt világversenyén zárt a nyolcadik helyen 77,15 méterrel.
– Nagyon jó volt itt lenni és őszintén szólva nem gondoltam, hogy a nyolcadik helyig sikerül majd feljönnöm, különösen úgy, hogy az első bemelegítődobásnál szerintem becsípődött egy ideg a térdemben és végig szenvedtem vele – mondta a Haladás VSE U20-as Európa-bajnok tehetsége. – Persze, kicsivel lehetett volna jobb, 78 méter felett szerintem tudtam volna dobni, de ezen felesleges rágódni. Boldog vagyok!
A szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, Rába Dániel ugyancsak elégedett volt a 11. helyével, amelyet 75,22 méterrel szerzett meg.
– Nagyon örülök, hogy itt lehettem. A dobásaimmal is elégedett vagyok, a technikámat jól meg tudtam csinálni – hangsúlyozta a Dobó SE sportolója, Rába Dániel, aki karrierje során először jutott világversenyen döntőbe, és amint mondta, a célja, hogy jövőre ismét döntőzzön az Európa-bajnokságon és a szeptemberi budapesti világdöntőn is dobókörbe lépni.
S ne felejtkezzünk el a Dobó SE női kalapácsvetőjéről, Németh Zsanettről sem, aki 27. helyen zárta első felnőtt vb-jét.