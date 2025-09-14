szeptember 14., vasárnap

Atlétika

37 perce

Tokiói atlétikai világbajnokság: a szombathelyi Németh Zsanett 27. lett

Címkék#világbajnokság#Németh Zsanett#Dobó SE

A szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, Németh Zsanett a 27. helyen végzett a tokió atlétikai világbajnokságon,

Pum András

Élete első felnőtt világbajnokságán állt dobókörbe a Dobó SE sportolója, Németh Zsanett, aki a tokiói atlétikai világbajnokságon a női kalapácsvetés selejtezőjében 66.97 métert dobott - így összesítésben a 27. helyen zárt. Ezzel nyolc versenyzőt megelőzött.
 

tokiói
Németh Zsanett 27. helyen végzett a tokiói atlétikai világbajnokság kalapácsvetés számában
Fotó: Szendi Péter

Örömjáték volt a tokiói vb

- Nekem ez a vb már csak egy örömjáték volt, ezért nem vártam magamtól semmit, csak élvezni akartam, hogy itt lehetek. Jó volt a kör, a hangulat, jó értelembe véve kirázott a hideg, amikor beléptem a stadionba. Innentől már a világversenyek lesznek a célversenyek – nyilatkozta a selejtező után Németh Zsanett

 

