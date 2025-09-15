Tokiói atlétikai világbajnokság: három vasi a kalapácsvetés döntőjében

Tokiói atlétikai világbajnokság: A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója, Halász Bence a verseny egyik aranyesélyeseként érkezett a japán fővárosba, mivel a mostani szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből. Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja. Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a fináléba jutás kivívása, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban - a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd délutáni fináléra.

A tokiói atlétikai világbajnokságon Halász Bence remekül kezdett

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam" - mondta az MTI-nek Halász, hozzátéve, örül annak, hogy elsőre sikerült megdobnia a szintet. - "Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni."

Halász a dobásáról azt mondta, hogy könnyed volt, de nem túlságosan, mert ha túl lazán próbálta volna meg a dobást, akkor az a technika rovására ment volna.

"Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat" - jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen lesz a hangsúly.

Amíg az olimpiai ezüstérmes számára kötelező feladat volt a továbbjutás, addig a második sorozatban szereplő másik két magyartól ez nem volt magától értetődő, mivel az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin első felnőtt világversenyén vesz részt, a 2022 óta minden nagy viadalon induló Rába Dániel pedig még egyszer sem jutott döntőbe. A mostani selejtezőt mindketten nagyon biztató dobással indították. Szabados 75,42, Rába pedig 75,38 métert produkált, amivel a 12. és 13. helyen álltak összesítésben az első sorozatot követően. A második körben a Haladás VSE-t erősítő Szabados remekelt, és túldobta a selejtező szintjét jelző szalagot, majd hatalmas ordított örömében, amikor megjelent a kivetítőn 77,20 méteres eredménye. Rábának ebben a körben még nem sikerült javítani, "csak" 75,03 métert ért el, utolsóra viszont kiválóan hajított, és 76,21 métert produkált, amivel végül a 11. helyen került döntőbe.