Tokiói atlétikai világbajnokság: három vasi a kalapácsvetés döntőjében
A világranglista-vezető Halász Bence (Dobó SE) elsőre teljesítette a selejtezőszintet és bejutott a férfi kalapácsvetés döntőjébe hétfőn, a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján. Mellette Rába Dániel (Dobó SE) és Szabados Ármin (Haladás VSE) is finalista a tokiói atlétikai világbajnokságon.
Tokiói atlétikai világbajnokság: A Dobó SE olimpiai ezüstérmes és kétszeres vb-harmadik dobója, Halász Bence a verseny egyik aranyesélyeseként érkezett a japán fővárosba, mivel a mostani szezonban a legjobb formát mutatta a mezőnyből. Az évet 80,92 méteres egyéni csúccsal kezdte meg, a nyáron viszont már stabilan 81 feletti eredményeket ért el, az augusztusi Gyulai Memorialon pedig 83,18 méteres egyéni csúcsot dobott, ami a világ idei legjobbja. Ilyen előzmények után a selejtező nem jelenthetett neki gondot és valóban csak formalitás volt számára a fináléba jutás kivívása, melyhez 76,50 méteres szintet határoztak meg a szervezők. Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban - a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhet a kedd délutáni fináléra.
"Nagyon jól érzem magam, bár őszintén szólva tegnap délutántól már kifejezetten izgultam" - mondta az MTI-nek Halász, hozzátéve, örül annak, hogy elsőre sikerült megdobnia a szintet. - "Nagyon sokat számít, főleg ilyen időben, hogy gyorsan összejött, és így a lehető legtöbb energiát el lehet menteni a holnapi döntőre. A kör egyébként nagyon jó, lehet benne jól teljesíteni."
Halász a dobásáról azt mondta, hogy könnyed volt, de nem túlságosan, mert ha túl lazán próbálta volna meg a dobást, akkor az a technika rovására ment volna.
"Ez most jó volt, s majd akkor lesz a döntőben ennél is jobb, ha bátran állok oda és csinálom meg a dobásokat" - jegyezte meg Halász Bence, akinél a kedden, közép-európai idő szerint 14.01-kor kezdődő fináléig a pihenésen lesz a hangsúly.
Amíg az olimpiai ezüstérmes számára kötelező feladat volt a továbbjutás, addig a második sorozatban szereplő másik két magyartól ez nem volt magától értetődő, mivel az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin első felnőtt világversenyén vesz részt, a 2022 óta minden nagy viadalon induló Rába Dániel pedig még egyszer sem jutott döntőbe. A mostani selejtezőt mindketten nagyon biztató dobással indították. Szabados 75,42, Rába pedig 75,38 métert produkált, amivel a 12. és 13. helyen álltak összesítésben az első sorozatot követően. A második körben a Haladás VSE-t erősítő Szabados remekelt, és túldobta a selejtező szintjét jelző szalagot, majd hatalmas ordított örömében, amikor megjelent a kivetítőn 77,20 méteres eredménye. Rábának ebben a körben még nem sikerült javítani, "csak" 75,03 métert ért el, utolsóra viszont kiválóan hajított, és 76,21 métert produkált, amivel végül a 11. helyen került döntőbe.
A verseny végén Szabados Ármin annyit mondott, hogy előzetesen nem várt magától semmit, mert az átállás nem sikerült neki, és az itteni edzéseken messze volt legjobbjától, ezen a napon viszont - számára is kissé meglepő módon - nagyon jól ment a dobás.
"Hajnali 2-kor aludtam el és reggel 7-kor ébresztett apukám. Persze, most úgy érzem, kipihentem magam rendesen" - mondta a szombathelyi sportoló, aki azt is közölte, hogy a versenyt nagyon élvezte, a pálya pedig kiváló. - "A dobókör fantasztikus, gyakorlatilag csak jól el kellett indulnom benne, és ment a lábam magától. Őszintén szólva nagyon örülök a döntőbe jutásnak, a fináléra azonban még nem gondolok. Majd ma este kezdek el foglalkozni vele."
Rába Dániel azt mondta, hogy már nagyon várta magától a döntős szereplést.
"A formám hónapok óta elég jó, stabil 75 méteres forma, ami egyébként edzéseken még jobb is. Ez a 76 méter viszont csodálatos" - nyilatkozott a Dobó SE versenyzője, aki izgalmasnak és nehéznek nevezte összességében a selejtezőt.
"Az elején izgultam egy kicsit, de az első dobás megnyugtatott és sikerült végig koncentrálnom. A 76 méternek azért is örülök, mert négy éve nem dobtam ilyen nagyot, és most külföldön, egy nagy nemzetközi versenyen jött ez össze. Holnap pedig remélem, még ennél is jobbat tudok dobni."
Tokiói atlétikai világbajnokság: közös szurkolás a Malom Sörözőben
Közös szurkolásra hívja a Dobó SE a szurkolókat. Kedden 14 órától rendezik a tokiói atlétikai világbajnokság férfi kalapácsvetésének döntőjét. A Malom Sörözőben már 13.30-től várják az érdeklődőket, hogy közösen szurkoljanak a szombathelyieknek.