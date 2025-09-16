Tokiói atlétikai világbajnokság: Halász Bence bronzérmes - fotók

Három vasi sportoló jutott be a tokiói atlétikai világbajnokság férfi kalapácsvetésének magyar idő szerint kedden 14 órakor kezdődött döntőjébe: Halász Bence (Dobó SE), Rába Dániel (Dobó SE) és Szabados Ármin (Haladás VSE).

Halász Bence világbajnoki bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ami az előzményeket, azaz a selejtezőt illeti, Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban - a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhetett a keddi fináléra. Szabados a második körben dobta túl a selejtező szintjét jelző szalagot, 77,20 méteres eredménnyel került a fináléba. Rába pedig utolsóra, 76,21-es eredménnyel kvalifikálta magát a döntőbe.

Így érkeztünk el a kedd kora délutáni, 12 fős délutáni döntőhöz. A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepelt most is a fináléban.