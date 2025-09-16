1 órája
Tokiói atlétikai világbajnokság: Halász Bence bronzérmes - fotók
A Dobó SE klasszisa, Halász Bence férfi kalapácsvetésben bronzérmet szerzett a tokiói atlétikai világbajnokságon. Szabados Ármin a 8., Rába Dániel a 11. helyen végzett
Három vasi sportoló jutott be a tokiói atlétikai világbajnokság férfi kalapácsvetésének magyar idő szerint kedden 14 órakor kezdődött döntőjébe: Halász Bence (Dobó SE), Rába Dániel (Dobó SE) és Szabados Ármin (Haladás VSE).
Halász Bence világbajnoki bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon
Ami az előzményeket, azaz a selejtezőt illeti, Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban - a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhetett a keddi fináléra. Szabados a második körben dobta túl a selejtező szintjét jelző szalagot, 77,20 méteres eredménnyel került a fináléba. Rába pedig utolsóra, 76,21-es eredménnyel kvalifikálta magát a döntőbe.
Így érkeztünk el a kedd kora délutáni, 12 fős délutáni döntőhöz. A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepelt most is a fináléban.
Dobó SE Tokióban - így szurkoltak az itthoniakFotók: Cseh Gábor
A bemelegítésnél Halász Bence remek formát mutatott, dobása 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, de 80 méter felettit, de Halásznál rövidebbet. Szabados bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter felett csapódott a földbe.
És jött a verseny. Amelyen Halász Bence 82,69-el bronzérmet szerzett, Szabados Ármin 77,15 méter) a 8., Rába Dániel (73, 79 méter) pedig a 11. helyen végzett. A versenyt a kanadai Ethan Katzberg nyerte óriási, 84,79 méteres világcsúccsal, második Merlin Hummel 82, 77 méterrel.
Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.