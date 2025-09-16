szeptember 16., kedd

Tokiói atlétikai világbajnokság: Halász Bence bronzérmes - fotók

Címkék#világbajnokság#Halász Bence#Dobó SE

A Dobó SE klasszisa, Halász Bence férfi kalapácsvetésben bronzérmet szerzett a tokiói atlétikai világbajnokságon. Szabados Ármin a 8., Rába Dániel a 11. helyen végzett

Pum András

Három vasi sportoló jutott be a tokiói atlétikai világbajnokság férfi kalapácsvetésének magyar idő szerint kedden 14 órakor kezdődött döntőjébe: Halász Bence (Dobó SE), Rába Dániel (Dobó SE) és Szabados Ármin (Haladás VSE).

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Halász Bence világbajnoki bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon

Ami az előzményeket, azaz a selejtezőt illeti, Halász - aki az egyedüli magyar volt az első selejtezőcsoportban - a nyitósorozat második dobójaként egy szemre könnyednek tűnő kísérlettel 78,42 méterig hajította a kalapácsot, ezzel letudta a hétfői versenyét és készülhetett a keddi  fináléra. Szabados a második körben dobta túl a selejtező szintjét jelző szalagot, 77,20 méteres eredménnyel került a fináléba. Rába pedig utolsóra, 76,21-es eredménnyel kvalifikálta magát a döntőbe.

Így érkeztünk el a kedd kora délutáni, 12 fős délutáni döntőhöz. A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepelt most is a fináléban.

Dobó SE Tokióban - így szurkoltak az itthoniak

Fotók: Cseh Gábor

A bemelegítésnél Halász Bence remek formát mutatott, dobása 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, de 80 méter felettit, de Halásznál rövidebbet. Szabados bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter felett csapódott a földbe.

És jött a verseny. Amelyen Halász Bence 82,69-el bronzérmet szerzett, Szabados Ármin 77,15 méter)  a 8., Rába Dániel (73, 79 méter) pedig a 11. helyen végzett. A versenyt a kanadai Ethan Katzberg nyerte óriási, 84,79 méteres világcsúccsal, második Merlin Hummel 82, 77 méterrel.

Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.

 

 

 

 

 

